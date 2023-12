Landsberg

18:00 Uhr

Landsberger Gymnasiasten stimmen auf Weihnachten ein

Plus Das Weihnachtskonzert des DZG Landsberg hat eine lange Tradition. Zum ersten Mal trat in diesem Jahr die Jazztanzgruppe mit der Big Band auf.

Mit „Lasst uns innehalten und gemeinsam auf das Christkind freuen“ begrüßte Schulleiterin Mechthild Wand alle Mitwirkenden und Gäste, die sich zum Weihnachtskonzert des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums in der voll besetzten Stadtpfarrkirche „Zu den heiligen Engeln“ in Landsberg versammelt hatten.

Andreas Kretschmer schickte Genesungswünsche an den erkrankten Ulli Schäfer, der alle Vorbereitungen mitgestaltet hatte und bedankte sich bei Marianne Lösch, die kurzfristig an Klavier und Orgel, nach nur zwei Probenvormittagen, für ihn eingesprungen war. Die einzelnen Gruppen präsentierten in Blöcken ein abwechslungsreiches, hochklassiges Weihnachtskonzert, bei dem zu Beginn das Orchester mit drei unterschiedlichen Kompositionen seine enorme Vielfältigkeit bewies. Nach „It’s the most wonderful time of the year“ von Eddie Pola und George Wyle ging es in schnellem Galopp weiter. Zunächst zum fast 100 Jahre zuvor von Richard Eilenberg geschriebenen, flotten Orchesterstück, der „Petersburger Schlittenfahrt“ und zum Abschluss mit den anspruchsvollen Passagen aus dem Filmmusik Medley „Highlights from Harry Potter“.

