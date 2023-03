Landsberger holen sich Tipps beim Landeswettbewerb Jugend musiziert

Plus Beim Landeswettbewerb Jugend musiziert sind etliche Nachwuchsmusiker aus Landsberg dabei. Eine Teilnehmern blickt zurück.

Gerade noch war Jamina Mestermann mit ihrer Harfe beim Landeswettbewerb Jugend musiziert in Passau, stellte sich und ihr Spiel dort zunächst der Wertung durch eine strenge Jury und hörte anschließend gemeinsam mit ihrer Mutter weitere musikalische Vorträge an. Am Tag nach ihrer Rückkehr genoss Jamina bereits wieder den Unterricht bei Musiklehrerin Marlies Neumann in Landsberg. Wobei für Musik nicht allzu viel Zeit blieb, schließlich war die Harfenlehrerin nicht in Passau dabei und es gab viel zu erzählen bei der ersten Unterrichtsstunde nach dem Ausflug in die ostbayerische Stadt.

Jamina Mestermann ist eine von drei Solisten und vier Ensembles, die sich beim Regionalentscheid in Landsberg für den 60. Landeswettbewerb Jugend musiziert qualifiziert hatten. Natürlich habe sie in der Zeit davor mehr als sonst geübt, meint die Harfenistin. "Aber das ist ja die besondere Herausforderung eines Wettbewerbs.“ Auch sei sie sehr gespannt gewesen, welche Tipps ihr die Juroren mitgeben würden für zukünftiges Musizieren. Da war beispielsweise das Abdämpfen. Sie habe sehr kräftig gespielt, hätten die Juroren gelobt und angeregt, ruhig öfter abzudämpfen. Auch sei ihnen aufgefallen, dass sie mehrfach mit dem Fingernagel zu nah an Nebensaiten gekommen sei und so für unsauberen Klang gesorgt habe.

Jamina Mustermann besitzt längst ihr eigenes Instrument

Jaminas Instrument – es gibt kein anderes und es gab auch nie einen Um-/Erstweg – ist die Harfe. "Eine solche hab ich zum ersten Mal gehört, als ich sechs Jahre alt war“, erzählt die Pitzlingerin. Der Klang habe sie so fasziniert, dass sie beschloss: "Das will ich auch lernen.“ Jamina begann den Unterricht bei Marlies Neumann in der Städtischen Sing- und Musikschule zunächst mit einer gemieteten Harfe. Jetzt ist sie zwölf Jahre alt, besitzt längst ihr eigenes Instrument und die Faszination für dessen Klang ist nach wie vor ungebrochen.

Die Zwölfjährige, die die sechste Klasse an der Freien Waldorfschule Landsberg besucht, hat eine Pedalharfe. Bei dieser Ausführung können die Tonarten mit Pedalen verändert werden. Gegenstück ist die Hakenharfe, bei der die Haken verschiedener Saiten einzeln umgelegt werden können und so die Stimmung verändert ist. "Dann gibt es noch die Konzertharfe“, weiß Jamina, „die ist größer.“ Und wie findet der Harfenspieler immer den richtigen Ton, bei den vielen Saiten? Das sei doch ganz einfach, meint die junge Musikerin und schmunzelt. "Die C-Saite ist rot, die F-Saite ist blau. Daran orientieren wir uns.“

Beim Bundeswettbewerb sind keine Nachwuchsmusiker aus Landsberg dabei

Drei Solisten und vier Ensembles aus dem Raum Landsberg hatten beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert in Landsberg die Weiterleitung zum Landeswettbewerb – für Bayern fand dieser heuer in Passau statt – erhalten. Die Ausbeute waren dort drei 2. und vier 3. Preise. Beim 60. Bundeswettbewerb Jugend musiziert, der am Pfingstwochenende die Stadt Zwickau in Sachsen zum Klingen bringt, werden damit keine Nachwuchsmusiker aus Landsberg vertreten sein. Dafür wären 1. Preise mit Bewertungen zwischen 23 und 25 Punkten notwendig gewesen.

Lesen Sie dazu auch