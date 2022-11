Landsberger Klinikpersonal startet Spendenaktion für gelähmte Mitarbeiterin

Das Klinikum Landsberg hilft einer ehemaligen Mitarbeiterin nach einem schweren Schicksalsschlag und hofft auf weitere Spendenbereitschaft aus der Bevölkerung.

Ines Fleischmann aus Walleshausen ist im vergangenem Sommer schwer verunglückt und seitdem querschnittsgelähmt. Ihre ehemaligen Kolleginnen und Kollegen vom Landsberger Klinikum sammelten für sie 2000 Euro. Klinik-Vorstand Marco Woedl stockte den Betrag um weitere 1000 Euro auf. Von diesen 1000 Euro kann sich Ines Fleischmann nun die Hundeschule (Satke in Kaltenberg) für ihren "Tyson" leisten.

Das tragische Schicksal von Ines Fleischmann hat alle Kolleginnen und Kollegen des Klinikums Landsberg schockiert und sehr tief bewegt. Im Sommer vergangenen Jahres war die damals 45-Jährige privat schwer verunglückt. Seitdem ist sie querschnittsgelähmt und in ihrem Wohnort Walleshausen auf Vollzeitpflege angewiesen.

Ines Fleischmann arbeitete fast 30 Jahre im Klinikum Landsberg

Ganze 27 Jahre lang hat Ines Fleischmann selbst im Klinikum gearbeitet, zuletzt in der interdisziplinären Aufnahmestation, hat vielen Patienten geholfen und war mit ihrer freundlichen, quirligen Art bei allen sehr beliebt, heißt es in einer Pressemitteilung des Klinikums. "Die Arbeit fehlt mir", sagt sie. "Alles passiert nur noch in meinem Kopf."

Nach dem schrecklichen Unglück wollte ihr die ganze Belegschaft des Klinikums ein Stück weit helfen – Ende vergangenen Jahres startete daher eine große Spendenaktion. Im Mitarbeiterkreis wurden insgesamt 2000 Euro gesammelt. Vorstand Marco Woedl, ebenfalls zutiefst erschüttert über diesen schweren Schicksalsschlag, stockte den Betrag vonseiten der Klinikleitung um weitere 1000 Euro auf, um Ines Fleischmann zu unterstützen.

Hund Tyson soll den Alltag von Ines Fleischmann erleichtern

Sie selbst wünschte sich, diese 1000 Euro in ihren "Bub" zu investieren. So nennt die 46-Jährige liebevoll ihren Hund Tyson, der ihr seit einem halben Jahr nicht von der Seite weicht und sie zum Lächeln bringt. Allerdings ist er noch jung und ungestüm und braucht daher die Ausbildung in einer professionellen Hundeschule, wie Ines Fleischmann berichtet. Sie entschied sich für die Hundeschule Satke in Kaltenberg.

Und dort traf sich nun Ines Fleischmann samt Familie und Hund mit Vorstand Marco Woedl zur offiziellen Spendenübergabe. Sie bedankte sich herzlich dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen sowie der Chef des Klinikums sie unterstützen und an sie denken in dieser unvorstellbar schweren Lage, die ihr ganzes Leben von einer Sekunde auf die andere drastisch veränderte.

Demnächst zieht Ines Fleischmann mit ihrem Lebensgefährten in ein größeres Haus in Walleshausen – und natürlich kommt dann auch ihr "Bub"“ Tyson mit. (AZ)

Wer Ines Fleischmann ebenfalls mit einer Spende unterstützen möchte, kann dies unter folgendem Spendenkonto tun. Das Klinikum Landsberg leitet die Spenden sofort und direkt an Frau Fleischmann weiter:

Bankverbindung (Sparkasse Landsberg-Dießen)

IBAN: DE47 7005 2060 0000 0121 12

BIC: BYLADEM1LLD

Verwendungszweck: Spende Ines Fleischmann