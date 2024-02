Weltneuheit: Landsberger Konzern Rational stellt neues Gerät vor

Der Großküchenausstatter Rational präsentiert eine komplett neue Produktkategorie. Der iHexagon soll schneller und flexibler sein als die bisherigen Entwicklungen.

Eine Weltneuheit hat der Landsberger Großküchenausstatter Rational angekündigt, den Beginn einer neuen Ära: Am Montagnachmittag wurde auf der Internetseite des Unternehmens mit dem iHexagon eine komplett neue Produktkategorie vorgestellt.

Kunden und Partnern der Firma Rational wurde das Gerät, an dem das Projektteam mehrere Jahre gearbeitet hat, in einem englischsprachigen Video vorgestellt. Der iHexagon soll schneller und flexibler sein als alles, was Rational bisher entwickelt hat. Verschiedene Methoden werden in der neuen Produktkategorie kombiniert.

Die Präsentation bei Rational in Landsberg wird wie eine TV-Show aufgezogen

Der knapp 45-minütige Film wurde in einem Münchener Fernsehstudio gedreht – und die Präsentation war auch wie eine TV-Show aufgezogen. Vor Publikum stellte unter anderem Markus Paschmann, Chief Sales und Marketing Officer bei Rational, die Vorzüge des iHexagon vor und erläuterte die Funktionsweise. Es gab auch Kochvorführungen.

Rational wurde 1973 von Siegfried Meister gegründet und produzierte anfangs Fritteusen und Backöfen. Heute ist das Unternehmen mit Sitz in Landsberg als Dienstleister sowie Hersteller von Groß- und Industrieküchengeräten zur thermischen Speisenzubereitung weltweit tätig. (AZ)

