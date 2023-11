Landsberg

vor 2 Min.

Landsberger Orginal: Gertraud Moratscheck ist 103 Jahre alt

Plus Die Jubilarin hat Kindern und Jugendlichen das Klavierspielen gelernt. Warum ihr Flügel mittlerweile in Norditalien steht.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Der Geist ist frisch wie immer, der Körper jedoch lässt langsam aber stetig nach: Gertraud Moratscheck wurde vor ein paar Tagen 103 Jahre alt. Unzähligen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen hat die weit über die Grenzen Landsbergs hinaus bekannte Musikerin Klavierunterricht gegeben und mindestens ebenso vielen Interessierten vermittelt, wie schön Singen im Chor ist. Unsere Redaktion hat sie besucht und erfahren, wie ihr Alltag ist.

Ihre musikalische Heimat war stets die Städtische Sing- und Musikschule. Dort hat die Traudl, wie sie von allen Bekannten, viele von ihnen sind seit Jahrzehnten treue Wegbegleiter, seit jeher genannt wird, das Klavier spielen gelernt. Dort unterrichtete sie nach dem Studium am Konservatorium (heute LMZ) in Augsburg viele Jahre lang. 1975 übernahm Gertraud Moratscheck die Leitung der städtischen Einrichtung, baute in den acht Jahren bis zu ihrer Pensionierung das musikalische Angebot weiter aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen