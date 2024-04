Landsberger Polizei kontrolliert getunte Fahrzeuge

Am Freitagvormittag fallen den Beamten zwei Fahrzeuge in Landsberg auf. Die Autos dürften eigentlich nicht mehr gefahren werden.

Die Polizei hat am Freitagvormittag in der Augsburger Straße in Landsberg Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurden optisch auffällige Autos überprüft.

Die sogenannte Auto-Poser-Szene wird laut Polizei aufgrund gefährlicher Umbauten regelmäßigen Kontrollen unterzogen. Am Freitagvormittag wurde etwa ein Erlöschen der Betriebserlaubnis bei einem Pkw wegen dunkler Folien auf den Rücklichtern beanstandet. In einem anderen Wagen war ein nicht eingetragenes Fahrwerk verbaut, was zu einer so tiefen Lage führte, dass die Räder im Radkästen streiften. Das Erlöschen der Betriebserlaubnis führt auch in diesem Fall zu einer Bußgeldanzeige.

Bei besonders gefährlichen Umbauten kann es zu Fahrzeugsicherstellungen mit Begutachtungen führen, teilt die Polizei mit. In so einem Fall könne der Autobesitzer mit Kosten vierstelligen Bereich rechnen. (AZ)

