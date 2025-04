Landsberger Polizei sucht Zeugen zweier Unfallfluchten

In Landsberg haben sich in den vergangenen Tagen zwei Unfallfluchten ereignet. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Donnerstag, 11.50 Uhr, parkte eine Frau in der Von-Eichendorff-Straße 22 ihren Fiat Punto seitlich am Straßenrand. Sie stellte schließlich einen Schaden an der hinteren, linken Stoßstange fest, der von der Polizei auf rund 1000 Euroi geschätzt wird.

Am Mittwoch gegen 12.15 Uhr parkte ein Verkehrsteilnehmer seinen BMW X5 beim Lechland-Center in der Lechwiesenstraße 66. Als er um 12.35 Uhr wieder vom Einkaufen zurückkehrte, stellte er an der Fahrerseite einen Lackschaden fest.

In beiden Fällen sucht die Polizei Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 08191/9320 zu melden. (AZ)