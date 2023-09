Landsberger Polizei zieht vier Alkoholsünder aus dem Verkehr

Bei Alkoholkontrollen wird die Landsberger Polizei mehrfach fündig. Drei Autofahrer müssen ihren Führerschein abgeben, ein Fahranfänger muss ein Bußgeld zahlen.

Innerhalb von acht Stunden hat die Landsberger Polizei in der Nacht auf Sonntag gleich vier alkoholisierte Autofahrer erwischt. Bei dreien erbrachte der Atemalkoholtest ein Ergebnis, das einem Promillewert von mehr als 0,5 entspricht. Die Autofahrer müssen deshalb mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Die erste Alkoholfahrt wurde um 20.55 Uhr in der Lechstraße in Scheuring beendet, als ein 48-jähriger Mann kontrolliert wurde. Als Nächstes wurde an Mitternacht ein 68-jähriger Pkw-Lenker in der Schongauer Straße in Landsberg aus dem Verkehr gezogen. Um 0.10 Uhr erwischte es einen 18-Jährigen im Scheuringer Buchenweg, der das vollständige Alkoholverbot für Fahranfänger und Personen unter 21 Jahren missachtet hatte. Ein Verstoß dagegen wird mit 250 Euro Bußgeld und einem Punkt in der Verkehrssünderkartei geahndet. Um 4.22 Uhr wurde schließlich noch ein 54-jähriger Mann in der Unteriglinger Straße in Igling gestoppt, der ebenfalls alkoholisiert Auto gefahren war. (AZ)

