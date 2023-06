Landsberg

12:00 Uhr

Landsberger "Postboten-Legende" geht nach 49 Jahren in Rente

Die Post ist da! Manfred Reiner geht nach 49 Jahren Deutsche Post in Rente. Im Landsberger Osten wird er vielen Anwohnenden fehlen.

Plus Manfred Reiner stellt seit 49 Jahren Post zu, davon viele Jahre im gleichen Bezirk in Landsberg. Zum Abschied gibt es Süßes, Tränen und viele gute Wünsche.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Zunächst wirkt alles wie immer. Manfred Reiner steigt mittags Am Krachenberg aus dem gelben Transporter aus und trägt sein Markenzeichen: das gelb-schwarze Outfit. Doch dann fallen einem schon die Luftballone, ebenfalls gelb-schwarz und mit der Aufschrift "Alles Gute" und "Endlich Rente" auf, die am Kofferraum befestigt sind. Denn der drahtige Mann mit dem freundlichen Lächeln hat heute seinen letzten Arbeitstag.

Viele Menschen warten im Landsberger Osten am Freitag auf die Post. Doch nicht wichtige Pakete oder Briefe sind der Grund. Während Manfred Reiner eine Pause macht, um aus seinen 49 Berufsjahren zu erzählen, dauert es nicht lange, bis die erste Person zu ihm kommt, um sich zu verabschieden: eine Anwohnerin, die dem Postbeamten für die gemeinsame Zeit dankt und eine Schale mit Erdbeeren überreicht. Dann kommt auch noch eine Mutter und ihre zwei kleinen Töchter, die dem Penzinger ebenfalls mit einem Geschenk danken wollen. Eine Radfahrerin grüßt beim Vorbeifahren und ein Radfahrer bleibt kurz stehen. Peter Satzger möchte wissen, wann der Zusteller bei ihm in der Bayerstraße aufschlägt, schließlich habe auch er ein Präsent vorbereitet. Der Mann fasst die einhellige Meinung der Menschen im Landsberger Osten zusammen: "Er ist der beste Postbote, den wir je hatten", sagt Satzger, der die netten Gespräche an der Haustüre vermissen werde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen