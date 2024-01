Landsberger Schüler fragen: Wie wollen wir 2050 leben?

An den Beruflichen Schulen Landsberg beschäftigt man sich mit der Zukunft. Eine Bildungskampagne liefert Antworten.

Eine nahezu vollständige Reduktion der Treibhausgase bis zum Jahr 2045/2050 und trotzdem weiterhin ein gutes Leben führen – ist das möglich? Die von Multivision konzipierte Bildungskampagne „Energievision – Wie wollen wir leben“, die weiterführende Schulen in Deutschland besucht, war jetzt an den Beruflichen Schulen in Landsberg (BSL) zu Gast. Können wir die Energiewende schaffen? „Es braucht Visionen“, sagten die beiden Begleiter der Kampagne, Sebastian Saurle und Jonas Nichell, „wie es gehen könnte.“

Mehr als 300 Schülerinnen und Schüler in drei Gruppen konnten dank finanzieller Unterstützung durch die Stadtwerke Landsberg und die Sparkassenstiftung an der Veranstaltung teilnehmen. Von Anfang an waren die Schülerinnen und Schüler eingebunden – schließlich sei es ja ihre Zukunft. Die Energiewende müsse aktiv mitgestaltet werden und das in jeder Berufssparte – „das ist Daseinsvorsorge“. Energie- und Ressourcenverschwendung könne durch geändertes Konsumverhalten und bewusstes Kaufen eingedämmt werden. Genannt wurden Kleidung, Essen, Reinigungsmittel, dazu weniger fliegen und auch weniger Auto fahren.

Bei „zehn Fragen rund um das Klima“ wurde einerseits Schülerwissen getestet. Aber es durfte auch getippt werden. Wie wirkt sich eine Temperaturerhöhung auf die Gesundheit aus? Infektionskrankheiten nehmen zu, weil Viren immer bessere Lebensbedingungen vorfinden. 80 Prozent der Menschen machen sich Sorgen wegen der Erwärmung, handeln aber nicht. Wie viele Menschen sind nötig, um einen sozialen Umbruch zu schaffen? „Wenn nur jeder vierte darüber spricht, werden Zweifler überzeugt, ist ein Umdenken möglich“, meinten Sebastian Saurle und Jonas Nichell.

In Landsberg wird gezeigt, wie die Gesellschaft 2045 aussehen könnte

Wie könnte also eine Gesellschaft im Jahr 2045 aussehen, genauer gesagt, welche Veränderungen im Land finden zur Reduktion der Treibhausgase statt? Es sind schöne Visionen, die mit einem viertelstündigen, animierten Motivations-Film präsentiert werden. 50 Prozent der Energie kommen aus Windkraft, Solarzellen sind nicht nur auf Dächern, sondern auch an Häuserfassaden und entlang aller Straßen. Alle Fortbewegungsmittel vom Fahrrad über Pkw bis zu Lkw sind E-Mobil, alle außer E-Bike fahren autonom, zapfen Strom von Oberleitungen und speichern diesen gleichzeitig in ihren Akkus. Wärme wird rückgewonnen, auch aus der Kanalisation und U-Bahntunneln. Variable Stromtarife passen sich an das Angebot an.

Die Bildungskampagne „Energievision – Wie wollen wir leben“ war an den Beruflichen Schulen in Landsberg zu Gast. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Unternehmen lassen große Maschinen laufen, wenn genügend Strom vorhanden ist. Übrige elektrische Energie wird in grünen Wasserstoff umgewandelt, dieser in ehemaligen Gasspeichern gelagert. Die Stromnetze sind ausgebaut – Offshore Anlagen liefern ein Viertel der Energie. Die Verkehrswende ist durch variable Tarife beim ÖPNV geschafft, für E-Bikes gibt es viele Ladestationen. Ist das alles möglich, kann es in 25 Jahren so sein? Ein paar Zweifel regten sich schon. „Wir brauchen Akkus“, wurde angemerkt, „und die benötigen seltene Erden, deren Vorkommen endlich ist.“ Und was passiert mit nicht mehr nutzbaren Autos und Strukturen?

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Weitere Fragen drehten sich um die Finanzierung, das Wegfallen von Arbeitsplätzen, die zu kurze Zeit für ein solch gewaltiges Vorhaben oder auch „wie anfällig sind wir in so einem System in Krisen- oder Kriegszeiten“. Der Umbau werde natürlich viel Geld kosten, betonten die Moderatoren, der weitere Weg aber werde günstiger als bisher. Arbeitsplätze werden zwar wegfallen, aber es werde neue Berufe geben. Bei nicht mehr benötigten Autos und Gebäuden werde viel mehr noch als bisher recycelt. Das gelte auch für die seltenen Erden. „Rohstoffe werden möglichst lang und möglichst gut verwendet, Gebäude können umgerüstet werden.“

Der „Grüne Kreis“ ist an den Beruflichen Schulen in Landsberg aktiv

Wichtig für den Erfolg bei dem gewaltigen Vorhaben „Energiewende“ sei, einen Zielpunkt festzulegen. „Und wir müssen eine Vision von unserem Leben in der Zukunft haben.“ Jeder Einzelne könne im persönlichen Umfeld etwas bewegen und weitere Menschen motivieren, es gleichzutun. An den Beruflichen Schulen ist es ebenfalls möglich, sich einzubringen. Dort gibt es seit zwei Jahren den „Grünen Kreis“, geleitet von Isabel Huber und Simon Rieder. Es fand bereits eine Grüne Woche statt, es gibt ein Outdoor Klassenzimmer. Die Schule nimmt am Stadtradeln teil.

Derzeit ist wie Simon Rieder berichtet, eine Mitfahrgelegenheits-App im Entstehen. Für Fahrgelegenheitsanbieter sind sogar einige reservierte Parkplätze eingerichtet. Nach den Faschingsferien organisiert der Grüne Kreis ein Kleidertausch-Event und vor Ostern gibt es die nächste Grüne Woche, während der am Kiosk ausschließlich regionale Produkte und vegetarische/vegane Kost verkauft werden. Dazu kommt bewusstes „Plastik fasten“ im gesamten Schulhaus. Die Einladung der Bildungskampagne – auch diese Idee stammt vom Grünen Kreis.