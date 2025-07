Landsberger Schüler helfen nach schwerem Unfall – Polizei und Feuerwehr begrüßen Zivilcourage

Es sind Momente, in denen sich zeigt, was Zivilcourage bedeutet: Als sich Ende Juni im Landsberger Westen ein schwerer Verkehrsunfall ereignete, reagierten Schülerinnen und Schüler der Johann-Winklhofer-Realschule blitzschnell und vorbildlich. Trotz der tragischen Umstände – die 86-jährige Unfallverursacherin verstarb später im Krankenhaus – setzten die Jugendlichen ein starkes Zeichen für gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein. Die Polizei bedankte sich bei den Jugendlichen.

Wie berichtet, kam es am Donnerstag, 26. Juni, an der Kreuzung Holzhauser Straße/ Hindenburgring zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kleintransporter. Die 86-jährige Fahrerin aus Kaufering hatte beim Abbiegen einen von links kommenden Kleintransporter übersehen. Trotz Vollbremsung konnte der 70-jährige Fahrer aus Landsberg den Aufprall nicht verhindern. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Klinikum eingeliefert, wo sie wenig später verstarb. Der Transporterfahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Schüler zeigten besonderen Einsatz bei einem Verkehrsunfall in Landsberg

Nun berichtet die PI Landsberg in einer Pressemitteilung: Zwei Schulklassen der Johann-Winklhofer-Realschule befanden sich damals in unmittelbarer Nähe zur Unfallstelle – sie waren im Rahmen eines Unterrichtsgangs unterwegs. Was die Jugendlichen dann leisteten, verdient höchsten Respekt: Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte sicherten sie eigenständig die Unfallstelle, setzten den Notruf ab und leiteten erste Hilfsmaßnahmen ein.

Ein Schüler zeigte dabei besonderen Einsatz: Ohne zu zögern habe er mit der Reanimation der bewusstlosen Fahrerin begonnen. Seine Mitschüler sicherten währenddessen den Verkehr und hielten den Zugang für die Rettungskräfte frei. „Durch ihr schnelles, entschlossenes Handeln trugen die Jugendlichen entscheidend dazu bei, die Erstversorgung zu beschleunigen und eine weitere Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zu verhindern“, heißt in der Pressemitteilung der Polizei.

Trotz aller Bemühungen konnte das Leben der Frau nicht gerettet werden. Doch der Einsatz der Schülerinnen und Schüler bleibt in besonderer Erinnerung – nicht zuletzt bei Polizei und Feuerwehr, die ihr Verhalten als „alles andere als selbstverständlich“ würdigten.

Schüler der Johann-Winklhofer-Realschule sind Vorbild für andere Menschen

In Anerkennung ihrer vorbildlichen Zivilcourage besuchten die Leiterin der Polizeiinspektion Landsberg, Kriminalhauptkommissarin Katharina Radlbeck-Puchelt, sowie Kreisbrandrat Christoph Resch gemeinsam mit Schulleiterin Katalin Lutzenberger die beiden beteiligten Schulklassen. In einem persönlichen Gespräch sprachen sie den Jugendlichen ihren ausdrücklichen Dank und höchsten Respekt aus.

Als besonderes Zeichen konnte Radlbeck-Puchelt den Schülerinnen und Schülern im Namen des Vereins „Bürger & Polizei“ ein kleines Geschenk für die Klassengemeinschaft – als Anerkennung für ihre gelebte Zivilcourage, ihr besonnenes Handeln und ihren starken Zusammenhalt in einer Extremsituation – überreichen. Die Vertreter der Polizei und Feuerwehr betonten ausdrücklich, dass dieses Verhalten alles andere als selbstverständlich ist – und gerade jungen Menschen hier ein öffentlich sichtbares Vorbild gelungen sei.