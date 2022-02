Landsberg

18:04 Uhr

Landsberger Seniorenzentrum hat mit Corona-Ausbruch zu kämpfen

Das Awo-Seniorenzentrum in Landsberg hat momentan mit einem Corona-Ausbruch zu kämpfen.

Plus In einem Landsberger Seniorenheim gibt es einen größeren Corona-Ausbruch. Was das Landratsamt zur aktuellen Corona-Lage sagt.

Von Dominik Stenzel

Die Corona-Zahlen im Landkreis Landsberg sind weiter im Höhenflug: Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen neuen Rekordwert bei der Inzidenz. Außerdem ist eine weitere Person im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Das Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Landsberg hat momentan mit einem größeren Corona-Ausbruch zu kämpfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen