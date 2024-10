Landsberger Stadtlauf: Ein Familienerlebnis mit Topleistungen

Es ist ein Familienevent, bei dem Topleistungen abgeliefert werden: Der Hardy‘s Stadtlauf in Landsberg. Am Tag der Deutschen Einheit traten dieses Jahr so viele Sportlerinnen und Sportler wie nie an. Waren es vergangenes Jahr noch 1500, starteten dieses Mal über 2000. Eine Lehrerin der Grundschule Erptfing ging kostümiert, passend zum aktuellen Lernstoff ihrer Klasse, gleich zweimal auf die Strecke.

