Landsberger Stadtpfarrei feiert 555. Weihetag von Mariä Himmelfahrt

Mit einem Gottesdienst wurde am Sonntag der 555. Weihetag der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg gefeiert.

Der Gottesdienst am dritten Adventssonntag erinnert an den Weihetag der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt am 16. Dezember 1466. Seither sind 555 Jahre vergangen.

Mit einem feierlichen Gottesdienst hat die katholische Stadtpfarrei Mariä Himmelfahrt am dritten Adventssonntag an die Weihe der Altäre der Stadtpfarrkirche erinnert, die fast auf den Tag genau am 16. Dezember 1466 vollzogen worden war. Zu der von Stadtpfarrer Michael Zeitler zelebrierten Jubiläumsmesse waren rund 150 Gläubige gekommen. Unter den Teilnehmern der Messe waren auch Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann in Vertretung von Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, der frühere Oberbürgermeister Franz Xaver Rößle und der frühere Zweite Bürgermeister Norbert Kreuzer. In seiner Predigt rief Stadtpfarrer Zeitler den Ablauf des Kirchenbaus in Erinnerung. Zweiter Bürgermeister Hartmann hielt ebenfalls eine kurze Ansprache. Orgelspiel und Chorgesang umrahmten den Gottesdienst zum 555. Weihetag von Mariä Himmelfahrt. (lt) Lesen Sie dazu auch Landsberg Plus Jubiläum in Landsberg: Die Stadtpfarrkirche wird 555

