Landsberger Stadträtin Petra Ruffing legt ihr Mandat nieder

Seit 2016 gehörte Petra Ruffing dem Landberger Stadtrat an. Nun zieht es die CSU-Rätin in ihre alte Heimat.

Seit Mitte des Jahres 2016 gehörte Petra Ruffing für die CSU dem Landsberger Stadtrat an. Damals war sie für Michael Siller nachgerückt, der das Amt des Forstamtsleiters übernahm und damit in die Dienste der Stadt wechselte. Acht Jahre später legt Ruffing ihr Mandat nieder und zieht mit ihrem Mann in ihre alte Heimat nach Karlsruhe.

In der Stadt in Baden-Württemberg wurde Petra Ruffing 1962 geboren und ist auch dort aufgewachsen. Im Jahr 2005 kam die Juristin mit ihrer Familie nach Landsberg. Bei den Kommunalwahlen 2014 verpasste sie den Einzug in den Stadtrat denkbar knapp um 25 Stimmen. Zwei Jahre später wurde sie als Nachfolgerin für Michael Siller dann Forstreferentin im Stadtrat und war außerdem für Stiftungsangelegenheiten zuständig. Bei den zurückliegenden Kommunalwahlen 2020 wurde Ruffing dann in dem Gremium bestätigt. Zuletzt war sie Referentin für Stadtplanung, Entwicklung, Sanierung und Denkmalschutz sowie Mitglied im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss und im Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss.

Ruffings Nachfolge steht noch nicht fest

Zudem begeistert sich Petra Ruffing für Kunst und Kultur und war jahrelang Vorsitzende der Künstlergilde. Die Niederlegung des Mandats habe „uns sehr überrascht“, sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) in der jüngsten Sitzung des Stadtrats und fügte an Ruffing gewandt an: „Es fällt uns nicht leicht, sie gehen zu lassen.“ Der Austausch sei immer konstruktiv, sachorientiert und im Sinne der Bürgerinnen und Bürger gewesen. Sie habe sich mit ihrer Familie in Landsberg sehr wohlgefühlt, sagte Petra Ruffing. Ihre Zeit als Stadträtin bezeichnete sie als „spannend“. Gerade heute sei es wichtig, als Verantwortung als Teil der Demokratie zu übernehmen.

Die Amtsniederlegung wurde schon jetzt einstimmig festgestellt, damit Ruffing persönlich verabschiedet werden konnte. Von Oberbürgermeisterin Baumgartl bekam sie ein Bild und einen Blumenstrauß überreicht. Dieter Völkel (SPD) sagte ein kurzes Gedicht auf. Die Entscheidung über das Nachrücken des Listennachfolgers ist für die erste Stadtratssitzung im Juni vorgesehen.

