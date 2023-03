Landsberger Stelzer sind in Venedig aktiv

Die Theatergruppe "Die Stelzer“ schlägt Brücken zwischen Venedig und Landsberg. Was in der Lagunenstadt bisher erreicht wurde.

Die Landsberger Theatergruppe "Die Stelzer“ ist im November nach Venedig zurückgekehrt und bietet dort Workshops an, um ein neues Ensemble aufzubauen. Das Ensemble in Venedig besteht aus Studenten, Schauspielern und Tänzern und hat seit dem ersten Workshop im Februar mit den neuen Mitgliedern intensiv gearbeitet.

Das Ensemble in Venedig hat mittlerweile über 14 Mitglieder und bereits Aufführungen während des Karnevals in Venedig gespielt, teilen die Stelzer in einer Pressemeldung mit. Die Gruppe habe nun die offizielle Genehmigung erhalten, um im Centro Storico, der Altstadt von Venedig, aufzutreten. Die Auftrittsorte seien sehr begehrt und würden unter strengen Regularien vergeben. "Es gibt maximal zehn Genehmigungen dafür und wir sind auf Platz fünf", sagt Theaterleiter Wolfgang Hauck. Außerdem habe das Ensemble die Erlaubnis, auf den Inseln wie Burano und Murano zu spielen. Wolfgang Hauck betont, dass es für die Gruppe nicht einfach war, als deutsches Theater akzeptiert zu werden, da die italienische Bürokratie sehr anspruchsvoll sei.

Das Landsberger Theater Die Stelzer mit "Pulcinella" in Burano. Foto: Wolfgang Hauck

Ein Mitglied im Ensemble ist die Venezianerin Ketty Parma, die alle Gassen und Wege in Venedig kennt. "Wir haben viele Plätze erkundet und die Möglichkeiten der Inszenierungen ausgelotet. Die Venezianer sind begeistert vom Theater auf Stelzen. Die Stelzer beleben die Stadt auf eine besondere Art und Weise", sagt Parma. Die Stelzer führen bereits Gespräche mit Organisationen wie dem Peggy-Guggenheim-Museum und dem Stoffproduzenten Fortuyn. "Es gibt ein großes Interesse an Kooperationen und ich freue mich, dass wir in Venedig eine neue Heimat haben", sagt Leonard Mandl, der zweite Leiter der Stelzer, der als Bühnenbildner an den Kammerspielen engagiert war, und nun als Freelancer tätig ist.

Zwei Auftritte in der Region geplant

Die Stelzer werden im April mit ihrer Produktion „Pulcinella“, einer Figur aus der Commedia dell ‘arte, weitere Aufführungen starten. Ein Höhepunkt wird die Teilnahme an der Veranstaltung "Tutti il Campo“ am 16. April sein, bei der 50-Jahre-Sondergesetzgebung für Venedig thematisiert wird. "Wir sind stolz darauf, Teil dieser Veranstaltung zu sein und mit unseren künstlerischen Mitteln die lokalen Initiativen für Venedig unterstützen können", so Hauck. Auch Mitglieder der Stelzer aus Deutschland werden laut Pressemeldung nun öfter nach Venedig reisen, denn die großen Inszenierungen werden zusammen gespielt werden. Ein Grund mehr für die Landsberger, eine Reise nach Venedig zu planen. Die italienischen Stelzer werden wiederum nach Landsberg reisen, um bei Auftritten in Augsburg oder Krumbach mitzuwirken. (AZ)

