Landsberger Straßennamen mit NS-Vergangenheit auf dem Prüfstand

Plus Die einberufene Expertengruppe für historisch belastete Straßennamen nimmt ihre Arbeit in Landsberg auf. Welche Straßen als erstes überprüft werden.

Sollen Straßen umbenannt werden, weil der namensgebende Bürgermeister oder der geschätzte Dichter Mitglied der NSDAP war? Bereits seit vielen Jahren setzen sich bundesweit Städte mit historisch belasteten Straßennamen auseinander. Auch in Landsberg gibt es einige Straßennamen mit Bezug zur NS-Zeit, die im Fokus einer veränderten Wertediskussion stehen.