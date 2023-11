Landsberger Suchtberatung Kathi 38 feiert Jubiläum und zieht bald um

Die Einrichtung der Caritas hilft Menschen mit Suchterkrankungen. Warum ein Wechsel innerhalb Landsbergs vorgesehen ist.

„Zehn Jahre Kathi 38 sind noch nicht genug!“ Mit diesem Satz beendete Claudia Mühlendyck, die Leiterin der Kontakt- und Begegnungsstätte für Menschen mit Suchterkrankungen in Landsberg ihren Rückblick auf das vergangene Jahrzehnt. Der Caritasverband Landsberg betreibt diese Einrichtung seit 2013 in der Katharinenstraße 38b – so entstand auch der inzwischen etablierte Name. Der wird sich wohl ändern müssen. Denn im kommenden Jahr steht ein Umzug an.

Zum runden Jubiläum konnte Claudia Mühlendyck zahlreiche Gäste begrüßen, darunter Führungs- und Fachkräfte aus anderen sozialen Einrichtungen der Stadt, vor allem aber viele langjährige Besucherinnen und Besucher und Mitarbeitende. Koch, Busfahrer, Hausmeister und Reinigungskräfte seien damit genauso gemeint wie die qualifizierten Fachkräfte, die sich um die Betreuung der Besuchenden und um das gemeinsame Programm kümmern. „Unser Angebot scheint zu passen“, erklärt Claudia Mühlendyck, „aber Sie sind es letztlich, die das mit Leben füllen.“

Die Leiterin erinnerte an zahlreiche Aktionen der Kathi 38, vorwiegend an größere Ausflüge und Reisen, die man gemeinsam unternommen hat. Aber es seien auch die weniger spektakulären Teile des Angebots wie die Musikgruppe, handwerkliche Tätigkeiten oder gemeinsames Kochen, welche die Besucherinnen und Besucher gern und regelmäßig wahrnehmen. Es bestehen immer auch noch Kontakte zu Menschen, die zwischenzeitlich aus Landsberg weggezogen sind, ihre Zeiten in der Kathi 38 aber nie vergessen.

Eine der ersten Tagesstätten ihrer Art in ganz Oberbayern

Markus Dietl, Geschäftsführer des Caritasverbands Landsberg, erinnerte daran, dass die Kathi 38 im Jahr 2013 eine der ersten Tagesstätten für Menschen mit Suchterkrankungen in ganz Oberbayern war. Er dankte Claudia Mühlendyck und dem gesamten Team für ihren Einsatz für die Klienten. Der Geschäftsführer berichtete über den Stand der Umbauten in der Landsberger Brudergasse 215. Dort finden Personal und Besuchende der Kathi 38 ab dem kommenden Jahr ihre neue Heimat. „Mit diesem Umzug führen wir die Tagesstätte und die bereits in der Brudergasse sitzende Caritas Suchtberatung an einem Ort zusammen, was viele organisatorische und praktische Vorteile mit sich bringt.“ Die Umbauarbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen, sodass die neuen Räumlichkeiten im ersten Halbjahr 2024 bezogen werden können. (AZ)

