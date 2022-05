Landsberg

Erst grün, dann rot: Landsberger Tafel reagiert auf Ansturm

Plus Um der steigenden Anzahl an Hilfsbedürftigen gerecht zu werden, passt die Tafel Landsberg die Abholzeiten an der Schlossbergschule an.

Von Vanessa Polednia

Ende April hatte Leiterin Marlies Klocker die Befürchtung gegenüber unserer Redaktion bereits ausgesprochen: Wenn die Landsberger Tafel noch mehr Haushalte zu verpflegen habe, dann sei das mit den üblichen Öffnungszeiten nicht mehr zu stemmen. Damals nannte sie als kritische Marke die Anzahl von über 200 Haushalten, und diese hat der Verein nun überschritten. Diese „ungute Situation“, wie Klocker es nennt, hatte nun eine Planänderung zur Folge.

