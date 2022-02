Landsberg

Landsberger Thomas Bihler organisiert 40 Tonnen Hilfsgüter für Ukraine

Plus Aus zwei Ministerien kommt Lob für die Spendenaktion des Landsbergers Thomas Bihler. Am Donnerstag fährt ein Sattelschlepper ins Krisengebiet. Eine weitere Fahrt ist schon geplant.

Von Oliver Wolff

Die Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine geht weiter: Am Montagabend wird das Landsberger Historische Rathaus auf Oberbürgermeisterin Doris Baumgartls (UBV) Wunsch in den Farben der Ukraine beleuchtet. Zudem lässt sie die Flagge Mayors-for-Peace hissen. Und der Landsberger Thomas Bihler bereitet weiter eine große Hilfslieferung vor. An Bord werden über 100 Verbandskästen und andere Spenden sein, die Thomas Bihler aus Landsberg und die Redaktion des Landsberger Tagblatts am Samstag bei der Mahnwache am Landsberger Hauptplatz gesammelt haben (LT berichtete). Großes Lob für die Hilfsaktion kommt aus zwei bayerischen Ministerien.

