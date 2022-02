Landsberg

vor 60 Min.

Landsberger Traditionscafé: Wer betreibt das Zirnheld in Zukunft?

Das Café Zirnheld in der alten Bergstraße in Landsberg ist geschlossen.

Plus Der Politiker Ludwig Hartmann besitzt das Gebäude in Landsberg und sucht einen neuen Pächter. Warum er keine andere Nutzung als Gastro will.

Von Dominik Stenzel

Für seinen Besitzer Ludwig Hartmann ist es ein beeindruckendes Gebäude an „einer der schönsten Straßen“ Landsbergs: das Café Zirnheld an der Alten Bergstraße. Nach rund drei Jahren als Pächter sah sich Peter Ulrich jedoch gezwungen, die Traditionsgaststätte wieder zu schließen – auch wegen der Corona-Pandemie. Hartmann sucht nun mit Hochdruck nach einem Nachfolger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen