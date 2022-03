Landsberger Unternehmen Rational blickt positiv in die Zukunft

Der Landsberger Unternehmen Rational steigert den Umsatz wieder. Was dem Gargeräte-Hersteller Sorgen bereitet.

Das Landsberger Unternehmen Rational hat im Geschäftsjahr 2021 Umsatzerlöse von 780 Millionen Euro erzielt. Dies entspricht einem Wachstum von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das gab das Unternehmen bei einer Bilanzpressekonferenz am Donnerstag bekannt. Dank der gestiegenen Umsatzerlöse verzeichnete Rational ein Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) von 160,1 Millionen Euro.

Die Umsätze seien unter anderem durch die erfreuliche Nachfrage nach dem neuen iCombi und iVario, durch Nachholinvestitionen, staatliche Unterstützungsprogramme und vorgezogene Bestellungen aufgrund von Materialengpässen positiv beeinflusst worden, teilt Rational mit. Durch Versorgungsengpässe bei elektronischen Bauteilen konnte der hohe Kundenbedarf nicht komplett gedeckt werden. Hieraus resultierte zum Jahresende 2021 ein offener Auftragsbestand von über 300 Millionen Euro, der durch den hohen Auftragseingang zu Beginn des Jahres 2022 weiter anstieg.

Weltweite Versorgungsengpässe ab September

Ab September hätten sich die weltweiten Versorgungsengpässe verschärft. Vor allem bei elektronischen Bauteilen verschlechterte sich die Liefersituation zunehmend, teilt Rational mit. Bei gleichzeitigen neuen Höchstwerten beim Auftragseingang führte dies zu längeren Lieferzeiten. Um die Lieferketten und die Produktion so weit wie möglich aufrechtzuerhalten und die Lieferzeiten in den Überseemärkten möglichst schnell wieder auf das gewohnte Niveau zu bringen, wurde ein Teil der Produkte bis auf die fehlenden Komponenten fertiggestellt und an die Überseelager verschickt.

Rational-Chef Peter Stadelmann sieht weiter viel Potenzial. Foto: Ulrich Wagner (Archivfoto)

„Durch den Versand teilmontierter Geräte überbrücken wir die langen Transportzeiten auf den Frachtrouten. Die elektronischen Bauteile senden wir per Luftfracht nach, sobald diese verfügbar sind. Vor Ort werden die Geräte dann von lokalen Technikern komplettiert“, sagt Vorstandsvorsitzender Dr. Peter Stadelmann. Im März habe Rational die ersten Lieferungen eines alternativen Technologielieferanten für Prozessoren erhalten. Dadurch erwartet der Vorstand eine leichte Entspannung in der nach wie vor herausfordernden Versorgungslage. Allerdings können die Ukrainekrise und die Corona-Pandemie in China die Situation wieder verschärfen.

Die Umsätze sollen heuer weiter steigen

Dennoch, mit einem Rekordauftragsbestand und 2021 erneut bestätigter sehr hoher Kundenzufriedenheit, startete Rational grundsätzlich zuversichtlich in das Jahr 2022. Die Umsätze erwartet das Unternehmen zwischen zehn und 15 Prozent über dem Niveau von 2021. Damit lägen diese über dem Vorkrisenniveau von 2019. Aufgrund der gestiegenen Kosten für Rohstoffe und Komponenten, welchen Rational in diesem Jahr mit Preiserhöhungen entgegentritt, wird eine Rohertragsmarge auf Vorjahresniveau erwartet.

Lesen Sie dazu auch

Für die Aktionäre hat das Unternehmen gute Nachrichten: Vorstand und Aufsichtsrat der Rational AG schlagen der Hauptversammlung am 4. Mai die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 7,50 Euro je Aktie und einer Sonderdividende in Höhe von 2,50 Euro je Aktie vor. Das entspricht laut Unternehmen einer Gesamtausschüttung von 113,7 Millionen Euro.

Die Rational-Gruppe ist eigenen Angaben zufolge der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 2200 Mitarbeiter, davon mehr als 1200 in Deutschland und überwiegend in Landsberg. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist Rational im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten.