Landsberger verliert Kantholz auf A96 und merkt es nicht

Im Unterallgäu verliert ein Fahrer aus dem Kreis Landsberg ein Kantholz auf der A96. Dann liest er von einem Unfall in der Zeitung. So reagiert die Polizei.

Nachdem ein Kantholz am Dienstag auf der A96 einen Schaden von etwa 7500 Euro verursacht hat, meldete sich jetzt der Fahrer bei der Polizei, der das Holz verloren hatte. Er sagte gegenüber der Polizei, dass er von dem Unfall nichts mitbekommen und erst aus der Zeitung davon erfahren habe.

Der 42-Jährige, der bei Landsberg wohnt, meldete sich bei der Autobahnpolizei Memmingen und gab an, soeben einen Bericht in der Mindelheimer Zeitung gelesen zu haben, der davon handelte, dass ein Kantholz auf der A96 bei Wiedergeltingen zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen geführt hatte. Ein 51-jähriger Mann fuhr dabei mit seinem Tanklastzug über das Holz, wodurch ein Bremszylinder am Auflieger aufgerissen wurde. Das Kantholz wurde durch den Lastzug aufgewirbelt und in Richtung eines nachfolgenden Pkw geschleudert. Dessen 42-jähriger Lenker wich reflexartig nach links aus und kollidierte dadurch seitlich mit einem in diesem Moment überholenden Auto eines 26-Jährigen. Allen Beteiligten gelang es, ihre Fahrzeuge kontrolliert anzuhalten.

Der Unfallverursacher informierte nun die Beamten darüber, dass er das Holz verloren habe. Ihm sei das allerdings erst abends aufgefallen.

Keine Hinweise, die für eine Unfallflucht sprechen

Schon als die Polizei den Unfall aufnahm, hatten sich keine Hinweise auf eine mögliche Unfallflucht ergeben. Deshalb leitete die Polizei auch keine strafrechtlichen Ermittlungen ein. Weil sich der Verursacher von sich aus zu erkennen gab und so der Sachschaden von etwa 7.500 Euro reguliert werden kann, stellte die Polizei aufgrund der Verhältnismäßigkeit die Ermittlungen wegen des Ladungsverstoßes gegen ihn ein. (AZ)

Lesen Sie dazu auch