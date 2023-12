Landsberger Verschönerungsverein weiter ohne Vorsitzenden

Im Januar wird über die Zukunft des Landsberger Vereins entschieden. Nicht nur personell soll es eine Neuausrichtung geben.

Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Januar wird über die Zukunft des Landsberger Verschönerungsvereins entschieden. Sollte sich bis dahin kein Nachfolger oder eine Nachfolgerin des im April überraschend verstorbenen Vorsitzenden Axel Flörke finden, wird der im Jahr 1872 gegründete Verein wohl aufgelöst. Das ist das Ergebnis der jüngsten Mitgliederversammlung, an der lediglich zehn Personen teilnahmen.

Der Verschönerungsverein Landsberg hat sich die Förderung der Attraktivität des Ortsbildes und der Landschaftsgestaltung der Stadt zum Ziel gesetzt. Schon 1847 wurde die Gründung eines Vereins unter dem Namen Verschönerungsverein angeregt. Die eigentliche Gründung erfolgte am 5. März 1872. Zweck sollte es sein „Die Stadt Landsberg und deren nächste Umgebung durch Herstellung von Anlagen und Spaziergängen … nach Möglichkeit zu verschönen“. 72 Mitglieder ließen sich an diesem Tag einschreiben. Lange Jahre führte der Verein den Namen „Verkehrsverein“, seit 2005 beide Begriffe. Im Oktober 2013 folgte die Rückbesinnung: aus dem Verkehrs- und Verschönerungsverein wurde wieder der Verschönerungsverein, der heute rund 85 Mitglieder hat.

Die Zweite Vorsitzende Ursula Schaller hatte zu der jüngsten Mitgliederversammlung eingeladen. Dabei sollte eigentlich der Vorstand entlastet werden. Da die Kassenprüfung aber krankheitsbedingt nicht stattfinden konnte, musste dieser Punkt der Tagesordnung auf die außerordentliche Mitgliederversammlung verschoben werden. Bis dahin hofft Schaller auch, eine Person zu finden, die den Vorsitz des Vereins übernimmt. In der Versammlung habe sich bereits eine Person bereit erklärt, das Amt zu übernehmen, wenn auch die übrigen Vorstandsposten besetzt werden können. Denn neben Ursula Schaller wird auch Kassenwartin Beate Brettschneider ihr Amt zur Verfügung stellen.

Erhält der Verein bald einen neuen Namen?

Auch inhaltlich steht der Verschönerungsverein vor Veränderungen. Wie Ursula Schaller im Gespräch mit unserer Redaktion sagt, wurde noch unter dem Vorsitzenden Axel Flörke eine weitere Umbenennung ins Auge gefasst. Dabei soll der Begriff „Altstadtfreunde“ im Mittelpunkt stehen. „Wir benötigen eine andere Ausrichtung. Der Begriff Verschönerungsverein klingt so vertaubt“, sagt Schaller, die für die SPD im Stadtrat sitzt. In die Richtung der Verbesserung der Situation in der Altstadt ziele auch ein Beschluss, die Erneuerung der Beschilderung für den Stadtrundgang mit 3000 Euro zu bezuschussen.

Der Verschönerungsverein hat in seiner langen Historie unter anderem 1979 den Christkindlmarkt ins Leben gerufen. Weitere bekannte Veranstaltungen waren das Marienbrunnenfest oder der Ruethenfestmarkt (Beginn 1987).

