Landsberger Wiesn: "Ich bin früher schon gerne Riesenrad gefahren"

Über 1200 Seniorinnen und Senioren kommen am Donnerstagnachmittag im Festzelt auf der Waizinger Wiese zusammen. Sie nehmen nicht nur das gastronomische Angebot wahr.

Eine Frau an der Markenausgabe vor dem Wiesn-Zelt wühlt in ihrem kleinen Rucksack. Sie zieht einen Reisepass heraus und zeigt ihn einer der Frauen, die auf einer Liste einen Haken machen und schließlich die Marken für ein halbes Hendl und Bier rausgeben. Auf Volljährigkeit wird nicht überprüft, dennoch müssen die Besucherinnen und Besucher alt genug sein. 65 Jahre oder älter. Denn dann gibt es die Essensmarken umsonst. Es ist Seniorennachmittag auf der Landsberger Wiesn.

Die Kontrolle sei notwendig, sagt Nicole Borowczak, die Marken verteilt. Bei einigen der Männer und Frauen sei sie sich nicht sicher, ob sie denn wirklich schon die Altersgrenze überschreiten. Borowczak ist bei der Stadt Landsberg fürs Veranstaltungsmanagement zuständig und hatte schon vor zwei Wochen die ersten 800 Marken abgegeben. "Mit den Senioren, die heute erst die Gutscheine abgeholt haben, sind wir schon bei über 1200", schätzt sie. Und es kämen immer noch mehr. Die Resonanz auf die Veranstaltung sei gut. "Bereits im Vorfeld wurde uns gesagt, dass man sich freut", erzählt Borowczak. Im vergangenen Jahr war aufgrund von Corona noch weniger los.