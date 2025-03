Landsberger Wüstenrot Urgestein geht in den Ruhestand

Im Rahmen der Wüstenrot-Jahresauftaktveranstaltung in der Stuttgarter Liederhalle wurde der Landsberger Wüstenrot-Bezirksleiter Helmut Rabe für seine außerordentlich großen Verdienste und Leistungen in den vergangenen 35 Jahren gebührend in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Am 2.5.1977 startete Helmut Rabe seine Ausbildung bei der damaligen Raiffeisenbank in Kaufering und war hier bis 1990 in der Kreditabteilung tätig. Zusammen mit seinem aktuellen Vertriebsdirektor Manfred Dinauer unterschrieb er 1989 den Vertrag bei der ältesten deutschen Bausparkasse. Eine großartige, bis heute andauernde Wüstenrot-Erfolgsgeschichte begann. Seinen Nachfolger hat Helmut Rabe in seinem Sohn Ludwig, der seine Bankausbildung in Ludwigsburg absolvierte.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.