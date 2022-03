Landsbergerin erhält Bayerischen Verdienstorden

Plus Für ihr jahrelanges Engagement in der Bildungsarbeit wird Angelika Himmelstoß vom Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder mit einem Verdienstorden geehrt. Das hat die Landsbergerin geleistet.

Zweimal musste die Veranstaltung Corona bedingt verschoben werden, beim dritten Versuch, am 14. März, war es soweit: 47 Personen wurden mit dem Bayerischen Verdienstorden geehrt. Unter den Persönlichkeiten waren unter anderem der deutsche Nationaltrainer Hansi Flick, TV- und Radiomoderatorin Katrin Müller-Hohenstein, die ehemalige Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch – und auch eine Frau aus Landsberg.