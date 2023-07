Landsbergerin kommt mit ihrem Auto bei Sandau von der Straße ab

Auf Höhe Sandau kommt eine 20-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto von der Straße ab. Die Polizei meldet einen Sachschaden.

Am Freitag gegen 9.30 Uhr hat eine 20-Jährige aus Landsberg mit ihrem Auto die Staatsstraße 2052 in Richtung Epfenhausen befahren. Auf Höhe Sandau kam sie laut Polizei bei regennasser Fahrbahn in einer scharfen Kurve von der Straße ab.

Nach rund 20 Metern kam sie mit ihrem Pkw im angrenzenden Acker zum Stehen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die junge Frau blieb unverletzt. (AZ)

