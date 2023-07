Landsbergs Abwassermeister Werner Haan geht in den Ruhestand

Abwasserreinigung ist hochkomplex - Werner Haan hat in 38 Jahren alle Ausbaustufen der Landsberger Kläranlage mit begleitet. Sein Nachfolger steht bereits fest.

Aus den Augen, aus dem Sinn: Kaum jemand interessiert sich dafür, wie es mit dem Abwasser weitergeht, nachdem es ihm Rohr verschwindet. Dabei ist Abwasserreinigung hochkomplex, wie eine Führung durch die Kläranlage anlässlich der Verabschiedung von Abwassermeister Werner Haan zeigte, der den Stadtwerken Landsberg 38 Jahre angehörte. Seine Nachfolge hat der 51-jährige Mario Baur angetreten.

Nach 45 Berufsjahren verabschiedet sich der Pürgener Werner Haan in den Ruhestand. 1985 kam er als Elektriker zu den Stadtwerken Landsberg und wurde über die Stationen Klärwärter und Klärfacharbeiter Abwassermeister. Seit 1989 war er Betriebsleiter der Kläranlage an der Dr.-Friedrich-Wacker-Straße, in die täglich rund 8000 Kubikmeter Abwasser eingeleitet werden – durch das Mischwassersystem ist es bei Regenwetter sogar um ein Vielfaches mehr. Bis zu 40.000 Kubikmeter kann die Anlage aufnehmen.

Ausbildungen im Bereich Abwasser sind nicht sehr begehrt, schon gar nicht bei Mädchen. Werner Haan fand seinen Beruf jedoch immer spannend und die Faszination dafür stieg über die Jahre durch die immer ausgefeilteren Möglichkeiten, das Abwasser zu reinigen. Als die Kläranlage in den 1960er-Jahren in Betrieb ging – vorher gelangte das Abwasser ungeklärt in den Lech – wurde rein mechanisch gereinigt. „Damals konnten ein Drittel der Stoffe entfernt werden. Heute liegt die Wirksamkeit bei 98 Prozent bei Kohlenstoff und 90 Prozent bei Stickstoff und Phosphor“, sagt Haan. Um das Abwasser auch von pharmazeutischen Rückständen zu befreien, wäre eine vierte Ausbaustufe notwendig, die derzeit jedoch noch nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. „Die Reinigung durch Mikro- oder Membranfilter und UV-Bestrahlung wird derzeit in Pilotprojekten getestet“, weiß Haan, der alle Ausbaustufen der Landsberger Anlage mit begleitet hat.

Das Blockheizkraftwerk der Kläranlage in Landsberg. Foto: Dagmar Kübler

Werner Haan kennt alle Reinigungsschritte haargenau

Auf die erste, lediglich mechanische Reinigung durch Absetzvorgänge folgte die biologische durch Mikroorganismen, die Anlage ging 1983 in Betrieb. Seit 1993 wird im Abwasser auch der Phosphor eliminiert durch die Zugabe von Eisen- und Aluminiumsalz. Seit 2005 sorgt die Denitrifikation dafür, dass elementarer Stickstoff in die Atmosphäre entweicht. Um das Herauslösen von Stickstoff zu vereinfachen, wurde 2018 auch eine neue Anlage zur Prozesswasserbehandlung gebaut. Bis 2000 gelangten Phosphor und Stickstoff jedoch über den Klärschlamm auf die Felder. Seit die Akzeptanz dafür sank, muss Klärschlamm als Abfall entsorgt werden. Landete er zuerst in stillgelegten Bergwerken, wird er heute verbrannt. Um die Masse zu reduzieren, wird er auf 25 Prozent Trockensubstanz reduziert. 3000 Tonnen fallen jährlich an. Gesetzliche Bestrebungen sehen vor, dass Phosphor künftig aus der Schlacke zur Wiederverwendung in der Wirtschaft rückgelöst werden soll. Deshalb müssen alle Entsorgungen aufgezeichnet werden.

Das Vorklärbecken der Kläranlage in Landsberg im Vordergrund, hinten Faultürme links und rechts. Foto: Dagmar Kübler

Werner Haan kennt alle Reinigungsschritte haargenau und erzählt sie beim Rundgang durch das Gelände so begeistert, dass die Faszination auch auf die Besucher überspringt. Im Rechengebäude werden die Grobstoffe rausgeholt, im Längssandfang feinste Sande, die über das Regenwasser eingespült werden. Je 70 Tonnen fallen bei Rechengut und Sand jährlich als Abfall an. Weiter geht es zum Vorklärbecken, in dem sich die Schlämme absetzen. Sie werden täglich entfernt, „sonst stinkt es“, sagt Haar, der über die Jahre jedoch recht Geruchs-unempfindlich geworden ist, wie er einräumt. Lediglich das Aufrühren der von der Gastronomie angelieferten Fettabscheidungen kann bei ihm noch den Magen heben. „Dann mache ich in meinem Büro das Fenster zu“, sagt Haan und schmunzelt.

Getrockneter Klärschlamm kommt über die Förderanlage auf den Sammelplatz. Foto: Dagmar Kübler

Werner Haan freut sich im Ruhestand auf Reisen in seinem Campingmobil

Nach dem Vorklärbecken fördern die Schnecken der Hebeanlage das Abwasser fünf Meter höher. In der Belebungsanlage spalten Mikroorganismen Kohlenhydrate auf. Dafür wird Luft eingeblasen, ein energieintensives Unterfangen: Die biologische Stufe verbraucht zwei Drittel der gesamten Energie. Überhaupt zählt die Kläranlage zu den energieintensivsten Betrieben in Landsberg, sie ist aber auch Energieproduzent. Durch die Verstromung des in den Schlämmen entstehenden Gases im Faulturm wird nicht nur der Eigenbedarf an Strom gedeckt, sondern auch ins Stromnetz eingespeist. Für Strom sorgt auch eine 2010 auf den Dächern der Kläranlage errichtete PV-Anlage. Der Stromverbrauch der Kläranlage liegt bei 1,3 Millionen Kilowatt pro Jahr. Im Jahr 2022 wurden 2,1 Millionen Kilowatt produziert. Bei einem Stromausfall kann die Anlage autark betrieben werden, und sie ist durch Regenbecken in der Anlage und Regenüberläufen in der Stadt auch vor Hochwasser geschützt, wie Werner Haan erklärt. Inzwischen ist die Führung beim Nachklärbecken angekommen. Danach wird das Abwasser noch beprobt, bevor es dem Lech zugeführt wird. Geklärt werden übrigens nicht nur die privaten und gewerblichen Abwässer von Landsberg, sondern auch die der Pürgener Gruppe und der Fuchstal-Gemeinden.

Während sich Werner Haan auf Reisen mit seinem Campingmobil und Radausflüge freut, steht Nachfolger Mario Baur, der seit April 2023 bei den Stadtwerken Landsberg beschäftigt ist, bereits in den Startlöchern. Baur verfügt über mehrere Ausbildungen wie Schreiner und Papiertechniker und ist wie Haan Abwassermeister.