Landsbergs Amtsgerichts-Direktor wechselt nach Augsburg

Seit 2016 ist Michael Eberle in Landsberg tätig. Jetzt zieht es ihn in eine führende Position am Landgericht.

Zum 1. August wird Michael Eberle Vizepräsident des Landgerichts Augsburg. Der gebürtige Schongauer wechselt vom Amtsgericht Landsberg, welches er seit Juli 2016 als Direktor leitet, in die Fuggerstadt.

„Damit kann ich an meine beruflich spannendste Zeit in Augsburg als Staatsanwalt als Gruppenleiter anknüpfen“, so Eberle. Zuständig für Betäubungsmittelverfahren sei es von 2004 bis 2008 gelungen, mehrere Drogenorganisationen aus dem Bereich der organisierten Kriminalität zu zerschlagen. Trotz der arbeitsintensiven Position erinnert sich der neue Vizepräsident gerne an seine Augsburger Zeit zurück. Der neuen Tätigkeit sieht Eberle mit Freude und Respekt entgegen. So kann er als Vorsitzender Richter einer Strafkammer tätig sein und sich gleichzeitig den herausfordernden Aufgaben in der Verwaltung eines großen Gerichts stellen. Einen Ausgleich verschafft sich der Hobbysportler beim Radfahren, Schwimmen oder Eishockey. Zudem ist er bei der Feuerwehr in seiner Heimatstadt aktiv.

Die erste Stelle seiner justiziellen Laufbahn trat Eberle 1995 als Zivilrichter am Landgericht Memmingen an, von wo er 1996 zur Staatsanwaltschaft Memmingen und 1998 zur Staatsanwaltschaft Kempten wechselte. Im Jahr 2000 führte ihn sein beruflicher Werdegang an das Amtsgericht Kaufbeuren, wo er als Familien- und Jugendrichter tätig war. Nach der Zeit als Staatsanwalt als Gruppenleiter in Augsburg setzte Eberle ab 2008 seine Justizkarriere als Abteilungsleiter der Verkehrsabteilung bei der Staatsanwaltschaft München II fort. Bereits 2009 erfolgte die Versetzung an das Amtsgericht Weilheim als stellvertretender Direktor. (AZ)

