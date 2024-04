Landsbergs erfolgreiche Sportler werden im Rathaus geehrt

Über 80 Sportler und Sportlerinnen sowie Funktionäre werden beim Sportehrungsabend der Stadt Landsberg ausgezeichnet. Auch zwei Weltmeister sind darunter.

Sport macht hungrig – hungrig darauf, die sportlichen Erfolge fortzusetzen, ob diese nun in der Bayernliga, bei den deutschen Meisterschaften oder gar an der Weltspitze erreicht wurden. Das war bei Sportlerinnen und Sportlern, die im Festsaal des Historischen Rathauses mit Sportehrennadeln ausgezeichnet wurden, deutlich zu spüren. Matthias Bartels moderierte den Abend abwechslungsreich und entlockte den Preisträgern so manche witzige Antworten, aber auch Einblicke in die jeweilige Sportart.

Constantin Eisenlohr wurde 2023 Weltmeister im Natural Bodybuilding. Foto: Christian Rudnik

Denn der Abend war zugleich auch eine Schau der vielen Sportarten, die in Landsberg angeboten und auf hohem Niveau ausgeübt werden. Vergeben wurden Sportehrennadeln in Bronze für erste bis dritte Plätze bei der Teilnahme an einer bayerischen oder süddeutschen Meisterschaft. Silber bekam, wer den ersten bis dritten Platz bei einer deutschen Meisterschaft erreicht hatte. Gold, wer an einer Europa- oder Weltmeisterschaft zu den ersten drei zählte. Und tatsächlich gibt es in Landsberg gleich zwei Weltmeister: Constantin Eisenlohr vom Verein German Natural Bodybuilding & Fitness Federation wurde Weltmeister beim Natural Bodybuilding in der Klasse Men's Athletik. Dabei gehe es darum, die Muskeln auf natürliche Weise aufzubauen, war von Eisenlohr zu erfahren, und dass es strenge, unangekündigte Dopingkontrollen gäbe. Den Weltmeistertitel bei der IFAA-Weltmeisterschaft Bowhunter Traditional Bow Herren Mannschaft hatte sich Klaus Wastian von den Landsberger Bogenschützen geholt. Silber ging im gleichen Verein an Jürgen Gleich und Horst Borchert, Bronze an Sven Gawenda und Sylvia Barckholt.

Die Ehrennadel in Bronze erhielt das Landsberger U13-Eishockey-Team. Foto: Christian Rudnik

Bodybuilder Eisenlohr macht heuer eine Regenerationspause

Schwungvoll begleitete die Stadtjugendkapelle durch den Abend, und so wurde die lange Liste an Ehrungen immer wieder mit Songs wie „American Patrol“ oder „Down by the Riverside“ durchmischt. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl stellte in ihrer Ansprache viele positive Aspekte des Sports heraus, so fördere er Selbstdisziplin und -motivation sowie die Fähigkeit, an sich zu arbeiten. Die Geehrten hätten durch ihre sportlichen Erfolge Landsberg über die Ortsgrenzen hinaus als sportliche Größe bekannt gemacht.

Die Crusaders-Baseballer nahmen ihre Ehrung in voller Montur entgegen. Foto: Christian Rudnik

Ihrem Wunsch zu einer erfolgreichen Saison, die für einige Sportler und Vereine wie dem American Football Club X-Press demnächst beginnt, schlossen sich viele der Sportler an. Die meisten wollen die bereits erreichten Ziele erneut schaffen – so auch die Mannschaft der Footballer, die heuer gegen starke Gegner ihren bayerischen Meistertitel in der Regionalliga verteidigen wollen. Einige jedoch stecken verletzungsbedingt zurück, wie Valentin Chalupar von der FT Jahn, der im Trampolinspringen den zweiten Platz bei der bayerischen Jahrgangsmeisterschaft errungen hatte. Aber auch Bodybuilder Constantin Eisenlohr macht heuer eine Regenerationspause.

Besondere Momente entstanden, als ganze Mannschaften die Bühne füllten und Baumgartl alle Hände voll zu tun hatte, die Ehrennadeln anzustecken. Als besonders widerstandsfähig erwiesen sich dabei die Trikots der Schüler-Baseballer der Crusaders des TSV Landsberg, die Ehrennadeln in Bronze erhielten. Sie hätten aber auch mit ihren weißen Hosen, blauen Caps und blauen Shirts mit weißer Aufschrift eine Auszeichnung für das schickeste Outfit verdient. Eindrucksvoll zeigten die Ergebnisse der Jugend der Riverkings (Eishockey) sowie des Schwimmclubs Lechfeld, dass Schule und Sporttraining durchaus vereinbar sind. Das sei Traum und Ziel eines jeden Sportlers, sagten die Riverkings-Mädchen, als sie von Matthias Bartels zu ihrer Teilnahme bei den U18-Weltmeisterschaften in Italien und der Schweiz gefragt wurden.

Die Eishockeyspielerinnen Anna Kindl und Anna Rose nahmen die Sportehrennadel in Gold von Oberbürgermeisterin Baumgartl entgegen. Foto: Christian Rudnik

Auch Funktionäre werden in Landsberg ausgezeichnet

Viele Ehrungen gingen auch an Sportfunktionäre. So gab es die Sportplakette in Silber für mehr als 15-jährige Tätigkeit, Gold für mehr als 25 Jahre. Diese überbot Joachim Wurf, der seit über 50 Jahren bei den Wanderfreunden des TSV Landsberg in verschiedenen Funktionen tätig ist, bei Weitem. Ebenfalls Gold erhielt Dieter Zehe vom gleichen Verein und auch die „tragenden Säulen“ beim DAV, Thomas Ritzl (Silber) und Peter Richter (Gold), wurden ausgezeichnet sowie viele weitere.

Dieter Zehe und Joachim Wurf von den TSV-Wanderfreunden wurden ausgezeichnet. Foto: Christian Rudnik

Die Geehrten im Erwachsenenbereich:

Sportehrennadel in Gold: Constantin Eisenlohr (German Natural Bodybuilding & Fitness Federation); Klaus Wastian (Landsberger Bogenschützen); Dr. Matthias Plöscher (Königlich privilegierte Feuerschützengesellschaft).

Sportehrennadel in Silber: Jürgen Gleich, Horst Borchert (Landsberger Bogenschützen).

Sportehrennadel in Bronze: Sven Gawenda, Sylvia Brackholt (Landsberger Bogenschützen); Michael Heckel, Phillip Ranzinger (Königlich privilegierte Feuerschützengesellschaft); Mannschaft des American-Football-Clubs Landsberg X-Press.

Anerkennungsurkunde: TC Landsberg, Mannschaft Damen 60.

Die Geehrten im Jugendbereich:

Sportehrennadel in Gold: Anna Kindl, Anna Rose, Anabel Seyrer (HCL Riverkings).

Sportehrennadel in Bronze: Schüler Live Pitch der Crusaders (Baseball), TSV Landsberg; Maximilian Gäch (Königlich privilegierte Feuerschützengesellschaft); Julia Winterstein, Lina Danzl, Denis Sczesny (SC Lechfeld); U13-Eishockey-Team, HCL Riverkings; Valentin Chalupar (FT Jahn Landsberg).

Die geehrten Funktionäre:

Sportplakette in Gold: Joachim Wurf, Dieter Zehe (TSV Landsberg Wanderfreunde); Peter Richter (DAV Landsberg).

Sportplakette in Silber: Thomas Ritzl (DAV Landsberg); Anja Kolping (DJK Landsberg); Bernd Müller-Hahl (Segelclub Landsberg); Jürgen Fuchs (SV Erpfting Stockschützen).