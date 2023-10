Landsbergs Kleingärtner: Streit über PV-Anlage führt zu Kündigung

Xaver Taubert ist nicht bereit, eine Solaranlage auf dem Dach seiner Laube abzubauen. Der Verein sieht in dieser einen klaren Verstoß gegen die Gartenordnung.

Xaver Taubert ist verärgert. Viele Jahre hatte er eine Parzelle in der Kleingartenanlage an der Max-Friesenegger-Straße gepachtet. Bis der Verein dem 75-Jährigen Ende August fristlos gekündigt hat: Abmahnungen zum Trotz wollte er eine auf seiner Laube installierte PV-Anlage nicht abbauen. Gegenüber unserer Redaktion verweist Gustav Adam, Vorsitzender der Stadtgruppe Landsberg der Kleingärtner, auf die eindeutig formulierte Gartenordnung, nach der nur mobile Solaranlagen erlaubt sind und erläutert die Hintergründe. Inzwischen beschäftigt der Fall das Amtsgericht.

"Es wird mir mein Hobby weggenommen", klagt Xaver Taubert, der die Tätigkeit in der Kleingartenanlage als "seine Leidenschaft" bezeichnet. Insgesamt acht Solarmodule befinden sich auf der Laube in seiner Parzelle. Nach eigenen Angaben nutzt der 75-Jährige die Niederstromanlage mit einer Leistung von maximal 500 Watt zum Laden der Akkus seiner Geräte: darunter unter anderem ein Rasenmäher, eine Gartenfräse und eine Stichsäge.

Der Fall beschäftigt inzwischen das Amtsgericht Landsberg

Seit vier Jahren gebe es eine PV-Anlage auf seiner Laube, berichtet Taubert, und lange habe es auch keine Probleme gegeben. Im Februar 2023 forderte der Verein dann allerdings eine Sondergenehmigung sowie einen Bauantrag; außerdem Nachweise einer jährlichen Sicherheitsüberprüfung und über den Einbau durch eine Fachfirma. Laut Taubert ist seine Anlage jedoch genehmigungsfrei. Im Mai schaltete er - nachdem er eine Abmahnung erhalten hatte - einen Anwalt ein.

Bernhard Bingger von der Landsberger Kanzlei Feller Mielke wies die Abmahnung als "rechtlich unhaltbar" zurück. Das entsprechende Schreiben an den Verein liegt unserer Redaktion vor. Gemäß Bayerischer Bauordnung sei die Solaranlage, die Taubert ausschließlich zur Versorgung der Akkugeräte nutze, genehmigungsfrei. Es sei weder verständlich noch vertretbar, dass ein Kleingartenverein die Nutzung umweltfreundlicher Energie untersagen möchte. In der Anlage gebe es zudem sieben weitere sichtbare Anlagen mit ähnlicher Leistung. Es wird auch auf Pläne verwiesen, das Bundeskleingartengesetz dahin gehend zu ändern, dass in Kleingärten PV-Anlagen mit einer Leistung von maximal 600 Watt ermöglicht werden sollen.

Xaver Taubert nutzt den Strom aus der PV-Anlage zum Laden seiner Geräteakkus. Foto: Christian Rudnik

Taubert hegt den Verdacht, dass Gustav Adam, Vorsitzender der Stadtgruppe Landsberg der Kleingärtner, auf persönlicher Ebene ein Problem mit ihm habe. Ende August folgte schließlich die fristlose Kündigung des Pachtvertrags wegen fortgesetzter, vertragswidriger Nutzung der Laube, wogegen der 75-Jährige vor dem Amtsgericht Landsberg klagt. Wegen des laufenden Verfahrens habe er die Parzelle auch nicht - wie gefordert - bis Ende September geräumt.

In der Kleingartenanlage sind nur mobile PV-Anlagen erlaubt

Gustav Adam bezieht sich ebenfalls auf das laufende Verfahren, als er auf Anfrage unserer Redaktion sagt: "Zu internen Angelegenheiten äußere ich mich nicht." Er verweist allerdings auf die Gartenordnung des Vereins. In einer Fassung, die bis Ende März dieses Jahres gegolten hat und im Internet einzusehen ist, steht wörtlich: "Die Ausstattung der Gartenlaube mit Solaranlage und Kamin ist nicht erlaubt." Taubert war hingegen überzeugt, dass das Nutzen von Solaranlagen bis März nicht geregelt war.

Seither gibt es in der Gartenordnung einen Anhang zur Nutzung von PV-Anlagen. Mit diesem Anhang möchte der Verein laut Adam seinen Mitgliedern entgegenkommen, Taubert hält ihn hingegen für "nicht zeitgemäß". Mobile - und nicht mit der Laube verbundene - Anlagen sind demnach erlaubt. Sie müssen innerhalb von rund zehn Minuten abgebaut werden können und für die Installation bedarf es einer Genehmigung. Die Module sind auf eine Größe von einem Quadratmeter sowie auf eine Leistung von 100 Watt bei maximal 24 Volt beschränkt. "Mir wird von Mitgliedern berichtet, dass sie mit den 100 Watt bestens auskommen", so Adam, der zudem berichtet, dass bereits der vorherige Vorstand die Neufassung der Gartenordnung in die Wege geleitet habe. Insgesamt hat der Verein 428 Mitglieder. Rund 340 haben eine Parzelle - entweder an der Max-Friesenegger-Straße (180 Parzellen), nahe des Altöttinger Weihers (120) oder der Pössinger Straße (40). Von ihnen kämen 330 mit den Regelungen zu den PV-Anlagen auch gut klar, so der Vorsitzende.

Das Bundeskleingartengesetz soll wohl geändert werden

Adam erklärt deren Hintergründe: "Eine Kleingartenanlage ist kein Freizeitpark", sagt er, und die Lauben dürften schon gar keine Wochenendhäuser sein. Die kleingärtnerische Nutzung - das ist auch im Bundeskleingartengesetz festgehalten - müsse oberste Priorität haben. Im Vordergrund stehe also in erster Linie der Obst- und Gemüseanbau, aber auch die Möglichkeit, sich zu erholen und Zeit an der frischen Luft zu verbringen, so der Vorsitzende. Beim Anbau dürften keine Gifte eingesetzt werden, der Einsatz von Maschinen sei - wenn nötig - erlaubt, sollte aber in einem möglichst geringen Maße erfolgen.

Der Verein möchte mit seinem gesamten Tun und Handeln der Sorgsampflicht seinen Mitgliedern gegenüber gerecht werden. Zu anderen Solaranlagen in den Kleingartenanlagen betont Adam: "Ein Teil hat sich die Genehmigung eingeholt, manche werden noch geprüft." Wenn jemand eine PV-Anlage habe, die nicht den Vorgaben entspreche, gebe es zudem auch Nachahmer. Der Verein wolle allen Fällen nachgehen.