Landsbergs Klimaschutzbeirat: Auch Stefan Meiser tritt aus

ÖDP-Stadtrat Stefan Meiser hört zum Jahresende als Mitglied des Klimaschutzbeirats auf. Im Gremium ist es der zweite Rücktritt innerhalb weniger Tage.

Der Landsberger ÖDP-Stadtrat Stefan Meiser verkündet seinen Rückritt zum Ende dieses Jahres aus dem Klimaschutzbeirat. Laut einem Schreiben an Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) und seine Kollegen im Stadtrat haben ihn mehrere Punkte zu dem Schritt bewogen.

So entpuppt sich der Klimaschutzbeirat laut Meiser "leider als ein Gremium ohne politische Bedeutung für die Stadt". Dabei bezieht er sich auf die Satzung. So sollte das Gremium eigentlich als Bindeglied von Stadtrat, Stadtverwaltung und Fachleuten zur Planung und Umsetzung gemeinsamer Klimaschutzziele dienen und bei Bauleitplanung, Mobilitätsplanung und Sanierung von städtischen Liegenschaften informiert und einbezogen werden. "Dieses hat leider so nicht stattgefunden", schreibt der ÖDP-Rat. Das jüngste Beispiel: Den Fahrplan des Fernwärmenetzausbaus für die Altstadt erfahre der Klimaschutzbeirat erst aus der Presse.

Meiser weiter: "Der Klimaschutzbeirat (in seiner jetzigen Form) ist leider nur ein politisches Feigenblatt. Die Verbannung der Klimaschutzdiskussion in den nichtöffentlichen Bereich war ein Webfehler bei der Errichtung des Gremiums." Er erfolge keine Nachbesetzung innerhalb der Ausschussgemeinschaft ÖDP/Daschner.

Den Klimaschutzbeirat in Landsberg gibt es seit Oktober 2020

In dieser Woche hatte bereits Hubert Schlee, Mitglied der CSU-Fraktion im Landsberger Stadtrat, seinen Rückritt zum Ende dieses Jahres aus dem Klimaschutzbeirat verkündet. Seine anfänglichen Bedenken hätten sich bestätigt, schrieb Schlee in seiner Begründung. "Nach nunmehr drei Jahren kann das Gremium keine Beschlüsse vorweisen, die die Stadt Landsberg in Richtung Klimaneutralität voranbringen." Gerade in der jetzigen Situation sei eine Beteiligung und Information aller Bürgerinnen und Bürger wichtig – leider tagt der Beirat aber nicht öffentlich, betont Schlee. Zukünftige Themen sollten seines Erachtens im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss diskutiert und beschlossen werden. Nach Rücksprache mit der Fraktion erfolge seitens der CSU keine Nachbesetzung, teilte Schlee mit. Damit ist die CSU ab Januar 2024 nicht mehr im Klimaschutzbeirat vertreten.

Im Landsberger Stadtrat gibt es seit Oktober 2020 auf Initiative der Grünen einen Klimaschutzbeirat. Die Stadträte stimmten damals mit 17:8 für die Gründung.

