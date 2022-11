Landsberg

vor 33 Min.

Landtagsabgeordneter Hartmann packt bei der Lebenshilfe mit an

Plus Der Grünen-Politiker Ludwig Hartmann arbeitet für eine Schicht bei der Lebenshilfe in Landsberg mit. Was hinter der Aktion steckt.

Von Sandy Kesner

Weg vom Herzensberuf, hin zur Anerkennung: Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bayerischen Landtag, arbeitet eine Schicht bei der Landsberger Lebenshilfe mit. Wie er soziale Berufe attraktiver gestalten will.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

