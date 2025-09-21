Landvolkgemeinschaft Landsberg auf Wallfahrt

Bei wunderbarem Reisewetter starteten die Mitglieder der Landvolkgemeinschaft Landsberg zur Bildungsfahrt nach Flüeli zum Heiligen Bruder Klaus, dem Landvolkpatron. Bruder Klaus war verheiratet und hatte zehn Kinder. Er lebte und wirkte in Flüeli von 1417 bis 1487. Mit 50 Jahren verließ er - mit Einverständnis seiner Frau Dorothee - Hof und Familie. Er zog in die Ranft, lebte dort als Einsiedler im Gebet und wirkte 20 Jahre als Ratgeber, Mittler und Friedensstifter. Hochachtung und Verehrung überdauerten die Jahrhunderte. Seine Heiligsprechung erfolgte im Jahr 1947.

Icon vergrößern Die Flüli Ranft mit Felskapelle. Foto: Helene Glatzel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Flüli Ranft mit Felskapelle. Foto: Helene Glatzel

Auf dem Weg nach Flüeli besichtigte die Reisegruppe das Krippenmuseum Dornbirn. Seit 2003 werden hier mehr als 110 Darstellungen aus aller Welt präsentiert. In Schaukästen auf zwei Etagen entstand dieses Museum in einem ehemaligen Pferdestall, mit viel Eigenleistung des Dornbirner Krippenvereins. Ein besonderes Schmuckstück ist die 23 Meter lange Jahreskrippe. Im Anschluss kam die Gruppe an der Wallfahrtskirche in Sachseln an, in der sich die Grablege von Bruder Klaus befindet. Am Abend ging es dann für die Landvolkler in die Ranft, zur Zelle des Heiligen Bruder Klaus, in der er als Einsiedler lebte. Pater Tassilo zelebrierte den Gottesdienst an diesem besonderen Kraftort. Für alle Beteiligten war dies ein besonderer Moment, mit dem Rauschen der Melchaa im Hintergrund zu danken und beten und für den Frieden in der Welt zu bitten.

Am Folgetag besuchte die Reisegruppe die Bundeshauptstadt Bern. Bei einer Führung konnten viele Bauwerke, wie das Bundesparlament, die Schweizer Nationalbank, der Zeitglockenturm und Weiteres bestaunt werden. Nachmittags ging es zu einer Schifffahrt auf den Thuner See nach Interlaken. Am Abend machten sich die Wallfahrer zu einer Lichterprozession auf, beginnend am Geburtsort und Wohnhaus des Landvolkpatron und weiter zur Ranft. Diakon Albert Vögele bereicherte die Prozession mit geistlichen Liedern und Impulsen. Den Heimweg bestritt die Gruppe über das Benediktinerkloster Maria Einsiedeln.

