Landvolkgemeinschaft Landsberg bei Regens-Wagner in Holzhausen

Die Landvolkgemeinschaft Landsberg traf sich am Haupteingang der Regens-Wagner-Einrichtung in Holzhausen. Diakon Albert Vögele begrüßte alle Teilnehmer. Diakon Thomas Knill führte uns zunächst in die Kirche im ersten Stock. Er berichtete über das Leben mit den Menschen hier in diesem Hilfswerk Regens-Wagner. Anschließend sahen wir einen kurzen Informationsfilm über Mitarbeiter und Bewohner. Mit dem technischen Leiter der Einrichtung, Herrn Reinhard Haider besichtigten wir die Wäscherei, Weberei und die Magnus-Werkstätten.

Der Hl. Magnus ist der Hauspatron der Einrichtung, deshalb wurde es früher auch als Magnusheim bezeichnet. Die Gründung erfolgte durch die Schwestern der Franziskanerinnen. Der Hl. Magnus kam aus Irland und ist bekannt als Viehheiliger. Mit einer kleinen Schule haben die Franziskanerinnen in Dillingen damit begonnen, Gehörlosen und Taubstummen ein lebenswertes Leben zu ermöglichen. Sie gaben ihnen Unterkunft und Verpflegung.

Mit der Landwirtschaft hatten sie die Grundlage für die Versorgung gelegt. Heute eine große Bio-Landwirtschaft, vielen bekannt durch Selbstvermarktung der Waren im Hofladen, Märkten, Schulverpflegung und in den CAP-Märkten.

Freude und glücklich sein bei den Menschen mit Behinderung ist das Ergebnis dieser Wertschätzung. Sie werden auf Augenhöhe begleitet und gefördert ein selbstbestimmtes Leben zu führen. In Holzhausen leben ca. 400 Menschen mit Behinderung in Wohngruppen wie in einer Familie. Weitere 300 Schüler werden in kleinen Klassen von 120 Pädagogen in der Förderschule betreut. Regens-Wagner bietet eine große Vielzahl an Arbeitsplätzen. Für Berufsanfänger werden Praktika und Freiwilligendienste zur Berufsorientierung angeboten. Regens-Wagner versucht sich zu öffnen, mit Sommerfest und praktischen Angeboten. Einmal im Monat findet in der Magnuskirche ein Gottesdienst statt.

Die Landvolkgemeinschaft konnte sich hier einen sehr informativen Einblick in dieser Einrichtung verschaffen.

