Lange Kunstnacht: Es wird aufgebaut und geprobt in Landsberg

Was macht ein riesiger Gorilla im Vorderanger? Auch er ist Gast beziehungsweise Ausstellungsobjekt vor der Villa Rosa mit dem Duo von „Freistil“. „Freistil ist unser Ort für Kreativität und Gestaltung“, sagen die Künstlerin und der Künstler. Die Holzkonstruktion und die detailgenaue bemalte Landkarte sind von den Künstlern Roland Imhof und Andrea Springer und ein echter Hingucker. Was es genau mit den Zeichnungen und Wandbildern von Andrea Springer auf sich hat, erfahren Sie, wenn sie heute in der Langen Kunstnacht ab 18.30 Uhr auch den Landsberger Vorderanger besuchen. Und der Weg zu den vielen Geschäften und Künstlerinnen und Künstlern lohnt sich.

Je nach Landkarte entstehen aus der Form unterschiedliche Motive, die sich in der Karte verbergen.

Heute Abend ist auch freier Eintritt im Stadttheater: Im Landsberger Stadttheater wurde gestern für das Rahmenprogramm zum Ellinor Holland Kunstpreis am 21. September, geprobt. Die Gruppe Viva Randerscheinungen widmet sich dem Thema Liebe. Beginn ist heute um 18.30 Uhr.

Auch im Foyer des Stadttheaters wird aufgebaut.

Noch zu hören und zu sehen: am Klavier, Franziska und Melanie Überreiter mit ihrem Lehrer Dr. Maximilian Hofbauer, die neue Tanz-Choreografie von Dustin Klein und der Zauberer Louis von Eckstein. Die Preisverleihung und Versteigerung der Kunstwerke ist heute Abend ab 21 Uhr in der VR-Bank Landsberg-Ammersee.