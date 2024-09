Lange Kunstnacht: RBK-Mitglieder zeigen ihre persönlichen Favoriten

„Kunst kommt von innen“ – das ist für den Regionalverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Oberbayern West, kurz RBK, eine zentrale Idee. Nicht nur das Geschick mit Pinsel oder Meißel macht für den RBK die Kunst aus, sondern auch die Persönlichkeit und der Ausdruckswille der Kunstschaffenden.

Der Verband ging im Jahr 1988 aus der Künstlergilde Landsberg Ammersee hervor, als eine Gruppe von Mitgliedern zu dem Schluss kam, dass sie in einem eigenen Verein ihre künstlerischen Vorstellungen besser umsetzen könnten. Dem RBK ist Autonomie wichtig. Zusätzlich zu gemeinsamen Kunstkursen und Ausstellungsbesuchen wird Mitgliedern beigebracht, selbständig Ausstellungen zu organisieren. Der RBK veranstaltet aber auch drei pro Jahr: eine Jahresausstellung und zwei Sonderausstellungen.

Eine dieser Sonderausstellungen wird dieses Jahr an der Landsberger Kunstnacht stattfinden. Das Thema, GEMS, bezieht sich darauf, dass alle teilnehmenden Künstler und Künstlerinnen die Juwelen unter ihren Werken präsentieren werden – ihre persönlichen Lieblingsstücke, neu oder alt. Damit wird GEMS zu einer Ausstellung nicht nur der Kunstwerke selbst, sondern auch der Werte der RBK-Mitglieder und der Prioritäten des Verbands.

Icon Vergrößern Christoph Frankes Illustration ziert auch das Ausstellungsplakat. Foto: Christoph Franke Icon Schließen Schließen Christoph Frankes Illustration ziert auch das Ausstellungsplakat. Foto: Christoph Franke

Zusätzlich zur Ausstellung wird der RBK an der Langen Kunstnacht zwei besondere Attraktionen bieten. Eine davon wird sein, die aktuelle Trägerin des Kunstpreises des Landkreises Landsberg bei der Arbeit zu sehen. Angelika Böhm-Silberhorn hat das Subjekt ihres ausgestellten Porträts vier Jahre nach dem Entstehen des Stücks zum erneuten Porträtieren eingeladen und wird den Besuchern und Besucherinnen der Kunstnacht von 20 Uhr an erlauben, ihre Kunstfertigkeit ein bis zwei Stunden lang aus erster Hand zu erleben. Danach können die Gäste auch selbst an der Schaffung eines ausdrucksvollen Kunstwerks teilhaben: Der RBK legt Zettel aus, auf denen geschrieben oder gezeichnet werden kann, was einem gerade am Herzen liegt. Die werden gesammelt und im Anschluss gemeinsam mit der Ausstellung präsentiert.

Die 24. Lange Kunstnacht findet am Samstag, 21. September, statt. Ddie Ausstellung des RBK kann in der vom Hauptplatz zugänglichen Zedergalerie besucht werden. Auch nach der Kunstnacht wird sie noch eine Weile zu sehen sein. Enddatum der Ausstellung ist der 5. Oktober.