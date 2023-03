Landsberg

vor 47 Min.

Langjährige Landsberger Stadtratsmitglieder werden geehrt

Plus In Landsberg werden Stadtratsmitglieder mit dem Goldenen Ehrenring ausgezeichnet, die seit mehr als 20 Jahren im Amt sind. Die Frauen sind dabei in der Überzahl.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Für über 20-jähriges ehrenamtliches Engagement im Stadtrat wurden im Festsaal des Historischen Rathauses drei Frauen und ein Mann geehrt – in Landsberg brauche es keine Quotenfrauen, das politische Engagement verteile sich auf beide Geschlechter, sagte diesbezüglich Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) in ihrer Eröffnungsrede und hob die Vorteile davon mit einem Satz von Staatsministerin Ulrike Scharf beim BDS-Lichtmessempfang hervor: „Jede politische Debatte ist vielfältiger beleuchtet, wenn Frauen mit am Tisch sitzen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen