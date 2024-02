Laptop in Landsberg aus unversperrtem Auto gestohlen

Ein Fahrer stellt seinen Pkw in einem Innenhof ab. Als er zurückkommt, ist sein Laptop weg.

Ein junger Mann aus Untermeitingen parkte seinen Opel Corsa am Freitagnachmittag gegen 13.45 Uhr in der Ahornallee 2c in Landsberg im Innenhof und versperrte diesen nicht. Am nächsten Tag erstattete er Strafanzeige, wie die Polizei Landsberg informiert. Er hatte feststellt, dass aus seinem Auto sein Laptop samt Tasche gestohlen wurde. Der Wert des Gerätes beläuft sich auf rund 1200 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Landsberg unter 08191/326211 entgegen. (AZ)

