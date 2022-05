Landsberg

11:07 Uhr

Laufend zu Spenden: Große Aktion an den Beruflichen Schulen in Landsberg

An den Beruflichen Schulen in Landsberg gab es diverse Benefizaktionen, unter anderem einen Spendenlauf zugunsten von Unicef. Die Einnahmen werden für Hilfsaktionen in der Ukraine bereitgestellt.

Plus An den Beruflichen Schulen in Landsberg wird viel Gutes getan. Neben einem Spendenlauf für die Ukraine findet auch eine Typisierung statt. Wer der fleißigste Läufer ist.

Von Romi Löbhard

Spendentag an den Beruflichen Schulen Landsberg (BSL): Die große Schulfamilie in Landsberg hatte sich dafür nicht nur eine Sache vorgenommen. Und so gab es neben dem vom Schulpsychologen Thomas Binder organisierten „DKMS Tag“, der bereits zum vierten Mal an den BSL stattfand, aus aktuellem Anlass gleich mehrere Projekte zugunsten der Bevölkerung in der Ukraine. Zunächst aber hieß es für die Schülerinnen und Schüler büffeln. Die ersten zwei Unterrichtsstunden liefen ab wie immer, danach startete ein regelrechter Gaben-Marathon, der die Schüler nichts kostete außer ein wenig Mut und Bewegung.

