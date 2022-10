Landsberg

vor 49 Min.

Laufteam des LT holt Silber in der Teamwertung

Plus Beim Landsberger Stadtlauf sind viele Triathleten unter den besten Läufern. Bei der Jugend gibt es ein bemerkenswertes Ergebnis und das LT-Team holt Silber.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Ein Halbmarathon ist anstrengend, könnte man meinen, doch der gebürtige Finninger Jules Rau sah danach beim Hardy’s Stadtlauf in Landsberg noch ganz entspannt aus. „Heute ging es echt gut. Ich hätte noch weiterlaufen können“, sagt der Triathlet, der sechs Minuten unter seiner anvisierten Zeit blieb. In drei Wochen will er – der 27-Jährige lebt inzwischen in Augsburg – den Marathon in Frankfurt/Main unter 2:40 Stunden laufen. Ein Lokalmatador gewann auch über die zehn Kilometer und bei der Jugend gab es ein bemerkenswertes Ergebnis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen