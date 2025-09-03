Lauter Jubiläen in der VR-Bank Landsberg-Ammersee

In den letzten beiden Monaten gab es wieder sehr viel zu feiern in den Reihen der VR-Bank Landsberg-Ammersee eG: die Fanmacher-Jubiläen! Die ersten großen Jubiläen gab es im Juli! Gleich drei Damen durften wir zur großen Ehrungsrunde einladen. Bei Brigitte Wächter und Ellen Egner konnten wir uns für jeweils 30 Jahre Treue und Unterstützung bedanken. Isabel Marschner hatte immerhin schon die Hälfte geschafft: Für Sie stand das 15-jährige Jubiläum an. Im August folgt der nächste Kollege: Markus Weißenbach hat stolz sein erstes Jahrzehnt als VR-Fanmacher vollendet. Alle Kolleginnen und Kollegen: Danke für eure vielen Jahre der Unterstützung! Wir freuen uns jetzt schon auf die weitere Zukunft mit euch.

v.l:. Vorstand Albert Rösch, Jubilar Markus Weißenbach, Leiterin Immobilienverwaltung und -entwicklung Bettina Knoll und Vorstand Martin Egger. Foto: Tanja Ultsch

