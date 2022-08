„LechStadtLive“: Malik Harris gibt kostenloses Konzert in Landsberg

Mit einem Konzert von Malik Harris startet Landsberg in ein Wochenende mit vielen Veranstaltungen. Der Musiker kommt beim Publikum seiner Heimatstadt gut an.

Es ist ein Wochenende mit außergewöhnlich vielen Höhepunkten in Landsberg. Am Sonntag fällt der Startschuss zum Straßenrad-Europameisterschaftsrennen der Frauen auf dem Landsberger Hauptplatz. Am Samstagabend heizte ab 18 Uhr unter dem Motto „Lechstadt Live“ eine Band aus Landsberg die Menge ein, bevor der diesjährige ESC-Teilnehmer für Deutschland in seiner Heimatstadt und vor vielen bekannten Gesichtern das erste Mal auf einer großen Bühne auftreten durfte. Die Veranstaltung war kostenlos. Für Getränke und Snacks sorgten Gastronomen aus der Lechstadt.

Malik Harris spielt in seiner Heimatstadt Landsberg

Rund 1000 Menschen trudelten im Laufe des Abends ein, um zunächst die Cover-Band "Skies and Rivers" zu sehen und dann mit Spannung den Hauptkünstler zu erwarten: Malik Harris stand nach seiner Teilnahme für Deutschland beim Eurovision Song Contest ( ESC) in Turin im Mai und eigener großer Tour im Anschluss das erste Mal wieder in seiner Heimatstadt auf der Bühne. Der gesamte Hauptplatz wurde dabei zur Tanzfläche, für müde Beine standen Stühle zu Verfügung, doch der Großteil des Landsberger Publikums ließ sich von Harris' Bühnenenergie mitreißen. Auch von Unwetter und Starkregen blieb man in Landsberg verschont. Nach eineinhalb Stunden und mehreren Zugaben verabschiedete sich Malik Harris von der Bühne. Im Anschluss legte DJ Tonic vom Bayerischen Rundfunk auf.

Am Sonntag geht es weiter mit dem "Lechstadtfest“ auf dem Hauptplatz und dem Hellmair-Platz. Zum Auftakt spielt ab 9.30 Uhr der Musikverein Penzing. Bevor die Radfahrerinnen ab 11.30 Richtung München starten. Als musikalischer "Main Act“ tritt ab 18.30 Uhr die bekannte Singer-Songwriterin Claudia Koreck mit ihrer Band auf. Für weitere Attraktionen sorgen verschiedene Tanzgruppen, Hardy’s Fitness (Zumba) und die BR-Erlebniswelt mit Ringhakeln, einer Bayernwippe und einer digitalen Fotobox.

Lesen Sie dazu auch