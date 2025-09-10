Lechstrand ist winterfest

Der Lechstrandverein war wieder fleißig und hat den Lechstrand trotz Umbaumaßnahmen im Inselbad winterfest gemacht. Dieses Jahr waren die Mitglieder sehr glücklich, dass das geklappt hat, da die Umbauarbeiten ja im vollen Gange sind. Wie immer waren die Dornen ein Thema.

