Lehrerin aus Landsberg verliert Beamtenstatus: Nun äußert sich die Schule

Plus Eine Landsbergerin wird verurteilt, weil sie wegen der Masken- und Abstandsregeln dem Unterricht fernbleibt. Wie sich ihre ehemalige Schule zu dem Fall äußert.

Eine Lehrerin aus Landsberg weigerte sich, in der Schule eine Schutzmaske zu tragen und die allgemein gültigen coronabedingten Abstandsregeln einzuhalten (LT berichtete). Das Verwaltungsgericht München hat nun entschieden, dass die Oberstudienrätin aus dem Beamtenverhältnis entfernt wird. Wie die Leitung ihrer ehemaligen Schule auf das Urteil reagiert.