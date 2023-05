Lehrkräfte der Sing- und Musikschule zeigen im Rathaus ihr Können

Im Festsaal des Landsberger Rathauses haben die Lehrkräfte der Städtischen Sing- und Musikschule ihr Können unter Beweis gestellt. Ein Konzert für einen guten Zweck.

„Wer Musik verstehen will, muss sie zuerst selber machen“. Dieses Zitat von Leonard Bernstein, zu lesen auf den Roll Ups der Städtischen Sing- und Musikschule Landsberg, stand stellvertretend für die Lehrkräfte der Schule, die am Sonntag zum Lehrerkonzert eingeladen hatten. Musiziert wurde im Festsaal des Historischen Rathauses. Wie die Leiterin der Schule, Birgit Abe, zum Auftakt sagte, spielten die Lehrkräfte ohne Gage. Die Spenden kämen dem Förderverein der Schule zugute, der in vielerlei Weise unterstütze.

So bei der Sachausstattung, während der Corona-Pandemie seien für den Online-Unterricht E-Pianos angeschafft worden, aber auch bei Orchesterfahrten, zählte Abe auf. „Eines unserer nächsten Projekte sieht vor, ein Akkordeon anzuschaffen“, berichtete Abe, die bei den Anwesenden für eine Mitgliedschaft im Förderverein warb. Besonderes Augenmerk wird auf die Förderung bedürftiger oder begabter Schülerinnen und Schüler gelegt. Bei den bedürftigen Schülern werde eine punktuelle Förderung gewährt, beispielsweise würden Probenwochenenden, Chor- oder Orchesterfahrten finanziert, erklärte Abe. Begabte Schüler würden mit speziellen Kursen oder bei Reisen zu Wettbewerben finanziell unterstützt.

Förderverein der Landsberger Musikschule sucht neuen Vorstand

Der Förderverein ist, wie einige andere Landsberger Vereine auch, durch den unerwarteten Tod von Axel Flörke derzeit ohne Vorstand. „Ich habe meine Fühler bereits ausgestreckt, bislang leider ohne Erfolg“, sagte Abe auf Nachfrage unserer Redaktion zu den Bemühungen, den Posten neu zu besetzen. Dass Flörke mit dem Auftaktstück gedacht wurde, zeigte, wie wichtig seine Arbeit für den Förderverein war.

30 Lehrkräfte unterrichten derzeit an der Städtischen Sing- und Musikschule Landsberg, 16 von ihnen bestritten den Abend und zeigten ihr Können im vollbesetzten Festsaal. Viele Familien waren mit ihren Kindern, Großeltern mit ihren Enkelkindern gekommen, und ließen sich von dem kurzweiligen Programm begeistern. Das Publikum sparte nicht mit Applaus und erfreute die Musizierenden immer wieder mit Jubelrufen und Begeisterung. Pianist Wenzel Gummer überraschte gleich zu Anfang am Steinway-Flügel mit einem ungewöhnlichen Geflecht von Mozarts Adagio h-Moll mit einer Komposition von Arnold Schönberg.

Lehrerkonzert der Städtischen Sing- und Musikschule: (von links) Wenzel Gummer, Gerhard Abe-Graf und Maximilian Hofbauer. Foto: Christian Rudnik

Dann fanden sich Cello (Lisa Pokorny), Querflöte (Susanne Müller), Piano (Gerhard Abe-Graf) und Gesang (Veronika Graser) zu einem Ave-Maria zusammen. Die Gitarristen Moritz Gruber und Michael Groll traten mit Einzelstücken und als Duo auf, im Anschluss präsentierten Isabella Hahn und Veronika Graser, die als Kopfschmuck einen Mini-Sombrero trugen, am Piano „Besame Mucho“, begleitet von Juri Jangl am Schlagzeug. Dieser zeigte zusammen mit Dennis Egger die Vielfalt des Marimbaphone, was beim Publikum sehr gut ankam. Sinnlich und sehnsuchtsvoll erklangen Querflöte, Cello und Harfe im Stück „Deux Interludes“ von dem Opernkomponisten Jacques Ibert, das, wie Gerhard Abe-Graf erzählte, für eine verführerische Frau, das weibliche Pendant zu Don Juan, geschrieben wurde.

Eine großartige Spielkraft zeigte Ariya Wibisono als „Teufelsgeiger“ bei dem Stück „Sonate für Violine in G minor“ von Guiseppe Tartini. Der Verleger Tartinis habe nach dessen Tod die Geschichte im Umlauf gebracht, die dem Stück bis heute noch anhafte, dass Tartini es nämlich nach einem Traum, in dem er einen Pakt mit dem Teufel geschlossen habe, komponiert habe, wusste Gerhard Abe-Graf zu berichten. Bei „Concerto a-moll“ von Antonio Vivaldi führte Iris Lichtinger an der Blockflöte an, begleitet von Geige (Beate Leupold, Ariya Wibisono), Cello (Lisa Pokorny) und Cembalo (Gerhard Abe-Graf). Den fulminanten Abschluss am Steinway-Flügel vollzogen sechshändig Maximilian Hofbauer, Gerhard-Abe-Graf und Wenzel Gummer mit einem Stück von Johann Strauss.

Begeistert zeigt sich Musikschüler Konstantin Scharfschwerdt (11) aus Landsberg, der seit zwei Jahren Cello bei Lisa Pokorny lernt und vorher in der Streicherklasse an der Platanenschule musizierte. Um seine Lehrerin zu hören, war er mit seiner Mutter gekommen. Auch Paula Janßen (12) aus Landsberg und ihr Bruder Anton (11) erfreuten sich zusammen mit ihrer Mutter an der Musik. Bereits in der ersten Klasse begann Paula mit Geigenunterricht bei Beate Leupold, Anton lernt Gitarre bei Moritz Gruber. Für Paula war es nicht das erste Lehrerkonzert: Sie hatte im letzten Jahr auch schon das Benefizkonzert gehört, das zugunsten von Unterricht für geflüchtete ukrainische Kinder veranstaltet worden war.