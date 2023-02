Landsberg

Leichte Kost gibt es zum Einstieg in die neue Saison im Stadttheater

Plus "Willkommen im Hotel Mama" erfüllt in Landsberg die Erwartungen an eine Boulevard-Komödie fast zu sehr. Ein paar Überraschungen hätten dem Stück gutgetan.

Von Bärbel Knill

Die Menschen lechzen zurzeit nach leichter Unterhaltung, das merkte man beim ersten Theaterabend der Saison im Landsberger Stadttheater. Groß war der Andrang zur Premiere von "Willkommen im Hotel Mama", einer französischen Komödie von Éric Lavaine und Héctor Cabello, einer Theateradaption des gleichnamigen Kinofilms, aufgeführt von der Truppe "Theaterlust". Regie führte Thomas Luft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

