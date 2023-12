Lesung im Lech Atelier: Ein junger Landsberger und sein Leben mit Migräne

Plus Max Ferdinand Waldmann hat seine Erfahrungen in einem Monat geschrieben. Im Mittelpunkt seines Buches steht eine Schmerzpille.

Wie lebt es sich mit Migräne? Seine ganz persönliche Geschichte darüber erzählt der Landsberger Autor Max Ferdinand Waldmann in seinem neuen Buch „Migräne, Mörderpuppe – Bericht einer Schmerzpille“, mit dem er beim Young Storyteller Award unter die Top 100 der besten Bücher gekommen ist. Bei einer moderierten Lesung im Lech Atelier erhielten die Besucherinnen und Besucher zudem einen tiefen Einblick in die Krankheit, Suchtgefahren und Behandlungsmöglichkeiten.

Mit dem Buch „Migräne, Mörderpuppe – Bericht einer Schmerzpille“ verarbeitet Max Ferdinand Huber unter dem Pseudonym „Waldmann“ seine Erfahrungen in einer Schmerzklinik. Geschrieben hat er es in nur einem Monat – und zwar aus der Sicht einer Schmerzpille, „damit es keine Jammergeschichte wird“, wie der Autor bei der gut besuchten Lesung im Lech Atelier sagte. Beim Young Storyteller Award, einem der größten Wettbewerbe für junge Schreibtalente, kam die Geschichte unter die Top 100 der besten Bücher.