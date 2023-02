Lesung in Landsberg: Stefanie Sargnagel und ihr Leben in der Subkultur

Plus Stefanie Sargnagel aus Wien liest im Landsberger Stadttheater. Am Ende gibt es langen Applaus aber auch eine Enttäuschung.

"Dicht - Aufzeichnung einer Tagediebin" heißt das neue Buch von Stefanie Sargnagel, aus dem sie im gut besuchten Landsberger Stadttheater las. Sargnagel nahm ihre Zuhörer mit in die Welt, die sie als Teenager in ihrer Heimatstadt Wien für sich gefunden hatte. Subkultur und alternativ sein waren angesagt, und führten zu Allianzen der Jugendlichen mit Obdachlosen, Spinnern, Trinkern und anderen schrägen Vögeln.